شبكة عالمية تلقي الضوء على مميزات حمزة عبدالكريم وتوجه نصيحة لنجم الفراعنة

أكدت شبكة عالمية نمساويه أن حمزة عبد الكريم مهاجم برشلونة يعد أحد المواهب الذي قد يتحول إلى نجم من نجوم المستقبل حيث يمتلك حمزة عبد الكريم قدرة مميزة على إنهاء الهجمات بكلتا قدميه.

وأضافت شبكة "abseits" النمساوية أن عبدالكريم يتمتع بقوة في الكرات الهوائية وما زال يحتاج لربط بين الخطوط أكبر خارج منطقة الجزاء ليصل لمستوى نخبة المهاجمين الشباب في أوروبا.

وتابعت أن حمزة عبدالكريم يتمتع ببنية بدنية قوية ويجيد التعامل مع الكرات الطويلة ويظهر فاعلية كبرى في المناطق الخطرة أمام المرمى.

وتابعت أن توقيته المثالي هو أبرز مميزاته حيث يمتلك قدرة فائقة على قراءة المساحات الخالية والتحرك بذكاء بعيداً عن رؤية المدافعين ليضعه دائماً في مواقع مثالية للتسجيل

وتابعت أن حمزة عبدالكربم يحتاج لتحسين دقة أدائه الفني خاصة عند تدوير الكرة بسرعة او تحت الضغط المكثف من الخصوم وقد يثبت أنه إضافة مهمة لبرشلونة كمهاجم متخصص داخل منطقة الجزاء على المدى الطويل

واختتمت أن تطوره سيعتمد بشكل كبير على مدى قدرته على التكيف مع أسلوب اللعب المعتمد على التمركز والذي يتطلب دقة فنية عالية ويفضله النادي الكتالوني.