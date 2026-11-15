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بالأسماء..وزير الأوقاف يعتمد حركة تكليفات جديدة لقيادات مديريات 7 محافظات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بالأسماء..وزير الأوقاف يعتمد حركة تكليفات جديدة لقيادات مديريات 7 محافظات

الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف
الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف
إيمان طلعت

أصدر الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، قرارات بتكليف عدد من القيادات الجديدة بتسيير أعمال وظائف قيادية بالمديريات الإقليمية، وذلك على النحو الآتي:

حركة تكليفات جديدة لقيادات المديريات الإقليمية في سبع محافظات

• الدكتور عبد الرحمن نصر أحمد نصار - تسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف الإسكندرية.

• الدكتور ناصر عبد الأعلى عطية حسن - تسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

• الدكتور محمود خليل سيد خليل - تسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف كفر الشيخ.

• الشيخ عطا محمد عطا بسيوني - تسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف القليوبية.

• الشيخ عبد المجيد محمد عبد الواحد الكرماني - تسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف مطروح.

• الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم خضر - تسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف الإسماعيلية.

• الشيخ محمد مصطفى أحمد محمد - تسيير أعمال الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف سوهاج.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص وزارة الأوقاف على تطوير منظومة العمل الإداري والدعوي بمديرياتها الإقليمية، وتحقيق الاستقرار الإداري، والاستفادة من الكفاءات والقيادات القادرة على تحمل المسئولية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق أهداف الوزارة الدعوية والمجتمعية.

والوزارة ترجو للقيادات المكلفة دوام التوفيق والسداد في أداء مهام عملهم.

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