بيت الزكاة والصدقات يُطْلِق جِسرًا إغاثيًّا جديدًا إلى قطاع غزة لمواجهة موجة البرد القارس.. صور

أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إطلاق القافلة الإغاثية السادسة عشرة، ضمن سلسلة القوافل الإنسانية العاجلة التي تمكّن من إدخالها للأشقاء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ تزامنًا مع المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع وأدّى إلى غرق آلاف الخيام التي تأوي النازحين، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ومنظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية.

بيت الزكاة والصدقات يُطْلِق جِسرًا إغاثيًّا جديدًا إلى قطاع غزة لمواجهة موجة البرد القارس

أوضح بيان صادر عن «بيت الزكاة والصدقات»، اليوم 15من نوفمبر 2026م أن القافلة السادسة عشرة تحمل على متنها نحو 1605 أطنان من المواد الإغاثية تشمل 12600 خيمة مجهَّزة بالمراتب والوسائد والبطاطين والألحفة، ونحو 1000 طن من المواد الغذائية محمّلة على متن 300 حاوية عملاقة؛ تمهيدًا لتوزيعها على الأشقاء الفلسطينيين الذين دمّر الاحتلال منازلهم ومدنهم، وباتوا بلا مأوى.. ليرتفع بذلك إجمالي ما تمكَّن «بيت الزكاة والصدقات» من إدخاله إلى قطاع غزة لنحو 25 ألف طن من المساعدات الإغاثية.

يأتي إطلاق القافلة السادسة عشرة ضمن سلسلة القوافل الإنسانية العاجلة التي جهزها بيت الزكاة والصدقات؛ امتدادًا للحملة العالمية لنصرة أشقائنا في فلسطين «أغيثوا غزة»، التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر تحت شعار: «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»، ويشارك في تجهيز القافلة أكثر من 85 دولة حول العالم، ضمن سلسلة القوافل الإنسانية العاجلة التي تمكّن البيت من إدخالها للأشقاء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» استمرار تسيير القوافل الإغاثية إلى قطاع غزة، في إطار حرصه الدائم على بذل كافة الجهود لنصرة القضية الفلسطينية والتخفيف من تداعيات العدوان على أشقائنا، عبر توفير الخيام المجهزة والمواد الغذائية والمياه النقية والمستلزمات الطبية والعلاجية.