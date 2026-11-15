قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسين فهمي: الاستعداد لإعادة تشغيل سينما ديانا من جديد
كنائس الأردن تلغي احتفالات عيد الميلاد المجيد تضامنًا مع شهداء الوطن
«خمسة وخميسة».. علي ماهر وش السعد على الأهلي قبل مواجهة بيراميدز
تشكيل إنجلترا المتوقع أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.. الموعد والقنوات الناقلة
وزير الصناعة يتفقد 5 مصانع.. ويؤكد: نشجع شركات التكنولوجيا الصناعية والروبوتات على زيادة نسب المكون المحلي
ترقب بالقطاع الخاص.. هل ترتفع الأجور 1000 جنيه قبل نهاية العام؟
فتاوى وأحكام.. هل العُمرة أفضل من الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟.. هل تصح صلاة الفجر بدون ركعتي السنة؟.. حكم التنازل عن أراضي المدن العمرانية مقابل عرض مالي
رئيس هيئة التأمينات أمام «قوى النواب»: إنجاز 100% من مستحقات حالات وفاة المؤمن عليهم
الكاف يحدد موعد مباراة الزمالك والإفريقي في دوري أبطال أفريقيا
رقم صادم.. 1500 مهاجر يصلون جزر الكناري بإسبانيا في أكبر موجة منذ 2020
أسيف كاباديا: أشجع ليفربول منذ قرابة الـ 50 عاما وكنا محظوظين بوجود محمد صلاح.. حوار
مصر والكويت تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتذليل العقبات أمام المستثمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

ترقب بالقطاع الخاص.. هل ترتفع الأجور 1000 جنيه قبل نهاية العام؟

الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور
قسم الخدمات

​تتجه أنظار ملايين العاملين في القطاع الخاص في مصر نحو الاجتماع المرتقب للمجلس القومي للأجور، لمناقشة تطورات الأجور وبحث مدى إمكانية إقرار زيادة جديدة بقيمة 1000 جنيه، تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية الحالية وحرصًا على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العاملين وتحسين مستويات دخلهم.

زيادة الحد الأدنى الحالي للأجور من 7 إلى 8 آلاف جنيه 

​ويبلغ الحد الأدنى الحالي للأجور للعاملين بالقطاع الخاص 7 آلاف جنيه شهريًا، والذي بدأ تطبيقه منذ مارس 2025. 

الأجور ترتفع من جديد.. تفاصيل رواتب يوليو بعد زيادة الحد الأدنى والعلاوات والحوافز

وفي حال إقرار المقترح المتداول رسمياً، فمن المخطط أن بيرتفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا. 

بدء التطبيق الفعلي اعتبارًا من شهر يناير 2027

وتشير التوقعات والدراسات المطروحة إلى احتمالية بدء التطبيق الفعلي والصرف بالقيمة الجديدة اعتبارًا من شهر يناير 2027، بشرط صدور قرار نهائي ومنظم من المجلس القومي للأجور.

موعد زيادة الأجور والمعاشات والفئات المستفيدة

​ويأتي هذا في الوقت الذي تحرص فيه الجهات المعنية على تحقيق معادلة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الأعباء المالية التي تتحملها المؤسسات والشركات المختلفة وقدرتها على تحمل الزيادات المقترحة، لا سيما في الأنشطة كثيفة العمالة أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

ومن المنتظر أن تحسم الاجتماعات المقبلة الملامح النهائية للقرارات التنفيذية وضوابط التطبيق بما يضمن استقرار سوق العمل ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

الأجور

​الحكومة تقر "حافز تدريس" بقيمة 1000 جنيه شهرياً لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم

و​في إطار حرص الدولة على تقدير الدور الحيوي لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة في الجامعات المصرية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بإقرار "حافز تدريس المرحلة الجامعية الأولى" لمنتسبي الجامعات المصرية وجامعة الأزهر.

و​يأتي هذا القرار ليعزز الجهود المبذولة في تطوير العملية التعليمية الأكاديمية، ويوفر دعمًا مالياً إضافياً يساهم في تحسين الأوضاع الوظيفية للكوادر الأكاديمية التي تتحمل عبء العملية التعليمية والتدريسية للطلاب.

بعد إقرار الموازنة نهائيا ..زيادة في الأجور والمعاشات

​تفاصيل الاستحقاق والمدة الزمنية

​فترة الصرف: يُمنح الحافز اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي جامعي ولمدة 9 شهور متواصلة.

​قيمة الحافز: بواقع 1000 جنيه شهريًا لكل مستفيد.

​الفئات المستهدفة: يشمل القرار أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بالإضافة إلى الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر، والمخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر.

المكافآت والأجور للعام المالي الجديد

​الضوابط وآلية التمويل

​وضع الضوابط: نص القرار على أن يتولى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي (بحسب الأحوال)، إصدار الضوابط المنظمة لاستحقاق الحافز.

​التمويل: يتم تمويل هذا الحافز بالكامل من الموارد الذاتية للجهات المخاطبة بأحكامه، على أن يتم الخصم على النوع المختص بالتقسيم الاقتصادي بالباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للحافز المستحدث ضمن موازنات الجامعات المصرية وجامعة الأزهر.

زيادة الأجور

​تُعد هذه الخطوة مظلة دعم جديدة تضاف إلى سلسلة القرارات الحكومية الرامية للارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتقديرًا للجهود المتواصلة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس في تأهيل وتخريج أجيال جديدة من الكفاءات الوطنية.

الحد الأدنى للأجور أجور القطاع الخاص المجلس القومي للأجور زيادة الأجور مرتبات القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

التصالح في مخالفات البناء

نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟

شريف فؤاد يكشف نجاة نجله من حادث مروع

«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف ينعى والد مساعد الوزير لشئون هيئة الأوقاف المصرية

وزير الأوقاف ينعى والد مساعد الوزير لشئون هيئة الأوقاف المصرية

دار الإفتاء المصرية

حكم التنازل عن أراضى المدن العمرانية مقابل عرض مالى.. الإفتاء توضح

تربية الأبناء

الأزهر للفتوى: التربية بالقصة وترسيخ القيم الإيمانية منذ الصغرأعظم الوسائل نفعًا

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد