بشرى لسكان المنطقة.. الأتوبيس الترددي يصل إلى مكان جديد لأول مرة

في إطار خطة الدولة المستمرة لتطوير شبكة النقل الجماعي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، انطلق اعتبارًا من صباح اليوم الأحد مسار جديد لخدمة الأتوبيس الترددي، ليشمل امتداد الرحلات حتى محطة المقطم.

ويأتي هذا القرار في استجابة سريعة لمتطلبات أهالي وزوار منطقة المقطم، وتخفيفًا للضغط على وسائل المواصلات الداخلية، وربط الحي بشبكة النقل السريع الحديثة التي تنفذها الدولة لتسهيل حركة الانتقال بين القاهرة الكبرى والمدن والمناطق الحيوية.

تمديد خط سير الأتوبيس الترددي إلى محطة المقطم

​وأوضحت الجهات المعنية بقطاع النقل والمواصلات أن تمديد خط سير الأتوبيس الترددي إلى محطة المقطم صُمّم خصيصًا ليغطي الكثافات السكانية المتزايدة في الهضبة، ويوفر وسائل نقل آمنة ومريحة ومنتظمة ومجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية.

وتعتمد المنظومة الجديدة على دقة المواعيد وسرعة الأداء، بما يساهم بشكل مباشر في تقليص زمن الرحلات اليومية للموظفين والطلاب، وتخفيف الازدحام المروري في المحاور والطرق الرئيسية المؤدية للمقطم.

متابعة سير العمل بالمحطات الجديدة

​وفي ذات السياق، تستمر الأجهزة التنفيذية ومسؤولو التشغيل في متابعة سير العمل بالمحطات الجديدة والاطمئنان على انتظام رحلات الأتوبيس الترددي منذ الصباح الباكر، والتأكد من انسيابية حركة الدخول والخروج للركاب.

كما جرى توفير اللوحات الإرشادية اللازمة والعناصر البشرية لتوجيه المواطنين بمحطة المقطم وتعريفهم بالمواعيد وجداول الرحلات ومسارات الخطوط البديلة، بما يضمن تقديم خدمة تليق بالمواطنين وتسهم في تعزيز جودة حياة الركاب في مختلف أنحاء العاصمة.

«الأتوبيس الترددي BRT» يعلن عن وظائف جديدة للسائقين

وتزامناً مع الاستعدادات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري، أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي عن فتح باب التقديم لشغل وظائف جديدة للسائقين للعمل ضمن خطوط التشغيل الحديثة.

​ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الدولة على استقطاب الكفاءات الفنية المتميزة، وتوفير فرص عمل منظمة ومستقرة للشباب، بما يضمن إدارة وتشغيل هذا المرفق الحيوي بأعلى معايير الكفاءة والأمان لخدمة ملايين الركاب يومياً.

​الشروط الأساسية للقبول بوظائف السائقين:

​وضعت الشركة المصرية للـ BRT معايير وضوابط محددة لضمان اختيار أفضل الكفاءات لقيادة الأتوبيسات الترددية الحديثة، وتضمنت الشروط الآتية:

​رخصة القيادة: الحصول على رخصة قيادة مهنية سارية (درجة أولى).

​السن: أن يكون المتقدم ضمن الفئة العمرية المناسبة للتشغيل (لا يقل السن عن 25 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً).

​الخبرة العملية: يُفضل من تمتلكه خبرة سابقة وموثوقة في قيادة الأتوبيسات ووسائل النقل الجماعي الكبرى.

​الاختبارات المقررة: اجتياز الاختبارات الداخلية المقررة بنجاح، والتي تشمل (اختبار القيادة العملي، التقييم النفسي، والكشف الطبي الشامل).