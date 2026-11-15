قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الري يتابع إعادة هيكلة الهيئات والمصالح التابعة للوزارة وتعزيز حوكمة المياه
الموساد يحذر واشنطن من مخطط إيراني لاغتيال ترامب بالمسيرات المفخخة.. تفاصيل
الأوقاف في اليوم الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة: الإسلام يجرّم الغش والاحتيال والاستيلاء على أموال الناس بغير حق
خبير عسكري روسي يتهم زيلينسكي بإصدار أوامر لاستهداف حافلات الركاب في روسيا
مواعيد مباريات منتخب مصر مواليد 2009 في كأس العالم للناشئين بقطر
موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027 والقناة الناقلة
موعد مباراة منتخب مصر أمام مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027
بشرى لسكان المنطقة.. الأتوبيس الترددي يصل إلى مكان جديد لأول مرة
مواعيد مواجهات نهائيات سوبر رجال اليد بصالة حسن مصطفى
مواجهة ساخنة بين تامر عبد المنعم وخالد طلعت بسبب أهداف محمد صلاح الدولية
مقتل قائد لواء رفح في كتائب القسام بغارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة
طريقة عمل ساندوتش دجاج زنجر في المنزل .. بطعم المطاعم وقرمشة لا تقاوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بشرى لسكان المنطقة.. الأتوبيس الترددي يصل إلى مكان جديد لأول مرة

الأتوبيس الترددي
الأتوبيس الترددي
قسم الخدمات

في إطار خطة الدولة المستمرة لتطوير شبكة النقل الجماعي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، انطلق اعتبارًا من صباح اليوم الأحد مسار جديد لخدمة الأتوبيس الترددي، ليشمل امتداد الرحلات حتى محطة المقطم. 

ويأتي هذا القرار في استجابة سريعة لمتطلبات أهالي وزوار منطقة المقطم، وتخفيفًا للضغط على وسائل المواصلات الداخلية، وربط الحي بشبكة النقل السريع الحديثة التي تنفذها الدولة لتسهيل حركة الانتقال بين القاهرة الكبرى والمدن والمناطق الحيوية.

رقم واتساب الأتوبيس الترددي BRT.. وسيلة جديدة لتقديم الشكاوى والاستفسارات

تمديد خط سير الأتوبيس الترددي إلى محطة المقطم

​وأوضحت الجهات المعنية بقطاع النقل والمواصلات أن تمديد خط سير الأتوبيس الترددي إلى محطة المقطم صُمّم خصيصًا ليغطي الكثافات السكانية المتزايدة في الهضبة، ويوفر وسائل نقل آمنة ومريحة ومنتظمة ومجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية. 

وتعتمد المنظومة الجديدة على دقة المواعيد وسرعة الأداء، بما يساهم بشكل مباشر في تقليص زمن الرحلات اليومية للموظفين والطلاب، وتخفيف الازدحام المروري في المحاور والطرق الرئيسية المؤدية للمقطم.

الأتوبيس الترددي

متابعة سير العمل بالمحطات الجديدة

​وفي ذات السياق، تستمر الأجهزة التنفيذية ومسؤولو التشغيل في متابعة سير العمل بالمحطات الجديدة والاطمئنان على انتظام رحلات الأتوبيس الترددي منذ الصباح الباكر، والتأكد من انسيابية حركة الدخول والخروج للركاب. 

كما جرى توفير اللوحات الإرشادية اللازمة والعناصر البشرية لتوجيه المواطنين بمحطة المقطم وتعريفهم بالمواعيد وجداول الرحلات ومسارات الخطوط البديلة، بما يضمن تقديم خدمة تليق بالمواطنين وتسهم في تعزيز جودة حياة الركاب في مختلف أنحاء العاصمة.

الأتوبيس الترددي

 «الأتوبيس الترددي BRT» يعلن عن وظائف جديدة للسائقين  

وتزامناً مع الاستعدادات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري، أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي عن فتح باب التقديم لشغل وظائف جديدة للسائقين للعمل ضمن خطوط التشغيل الحديثة.  

​ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الدولة على استقطاب الكفاءات الفنية المتميزة، وتوفير فرص عمل منظمة ومستقرة للشباب، بما يضمن إدارة وتشغيل هذا المرفق الحيوي بأعلى معايير الكفاءة والأمان لخدمة ملايين الركاب يومياً.

محطة الأتوبيس الترددي الذكى BRT

​الشروط الأساسية للقبول بوظائف السائقين:

​وضعت الشركة المصرية للـ BRT معايير وضوابط محددة لضمان اختيار أفضل الكفاءات لقيادة الأتوبيسات الترددية الحديثة، وتضمنت الشروط الآتية:

​رخصة القيادة: الحصول على رخصة قيادة مهنية سارية (درجة أولى).  

​السن: أن يكون المتقدم ضمن الفئة العمرية المناسبة للتشغيل (لا يقل السن عن 25 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً).  

​الخبرة العملية: يُفضل من تمتلكه خبرة سابقة وموثوقة في قيادة الأتوبيسات ووسائل النقل الجماعي الكبرى.

الأتوبيس الترددي كل ما تريد معرفته .. ومصير ٣٣ ألف سائق ميكر

​الاختبارات المقررة: اجتياز الاختبارات الداخلية المقررة بنجاح، والتي تشمل (اختبار القيادة العملي، التقييم النفسي، والكشف الطبي الشامل).  

الأتوبيس الترددي محطة المقطم مسار الأتوبيس الترددي جديد الأتوبيس الترددي محطات الأتوبيس الترددي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لي لي

«أم دونا».. القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف

مرتبات نوفمبر 2026

4000 جنيه زيادة على المرتب لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

لقطة من الفيديو

من خلاف على الحساب إلى اتهامات بازدراء الأديان.. القصة الكاملة لأزمة لي لي فؤاد وخادمتها والقبض عليهما

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

التصالح في مخالفات البناء

نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

فندق عائم

إخلاء ركاب فندق عائم في نيل أسوان بعد شحوطه.. وإعادة تعويم الباخرة بدون إصابات

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

البحرين: اعتراض عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية قبل تحقيق أهدافها

التغيرات المناخية

خبير مناخي: فجوة التمويل وغياب كبار الملوثين يعرقلان مواجهة التغيرات المناخية.. ومصر تقود جهود التحول الأخضر

صورة ارشيفية

الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة قد تصل إلى حد الضباب وتكشف فرص سقوط الأمطار اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد