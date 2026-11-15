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موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027 والقناة الناقلة
موعد مباراة منتخب مصر أمام مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027 والقناة الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد سمير   -  
محمد سمير

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة جديدة أمام نظيره منتخب مالاوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لمواصلة الانتصارات وتعزيز موقعهم في صدارة المجموعة الثانية، بعد التفوق الكبير الذي حققوه في مواجهة الجولة الثالثة.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق فوز عريض على مالاوي بخماسية نظيفة، ليؤكد تفوقه في المواجهة الأولى بين المنتخبين، ويقترب خطوة جديدة من حسم بطاقة التأهل إلى البطولة القارية.

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على مالاوي بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية.

وسجل أهداف الفراعنة كل من ناصر ماهر وعمر مرموش ومحمد هاني، فيما تألق محمد صلاح بتسجيل هدفين، ليقود المنتخب الوطني لتحقيق انتصار مهم في مشوار التصفيات.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

وبهذا الانتصار، رفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط، لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد منتخب مالاوي عند 3 نقاط في المركز الثالث.

ويتطلع الفراعنة إلى تكرار الفوز في المواجهة المقبلة، وحصد النقاط الثلاث لمواصلة الابتعاد بالصدارة، وتعزيز حظوظهم في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

موعد مباراة مصر ومالاوي القادمة

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع مالاوي مجددًا يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتقام المباراة خارج مصر، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، في مواجهة يأمل خلالها المنتخب الوطني في مواصلة عروضه القوية وتحقيق انتصار جديد.

القناة الناقلة لمباراة مصر ومالاوي

ومن المنتظر أن تنقل شبكة قنوات beIN Sports مباراة مصر ومالاوي، باعتبارها الناقل لمنافسات التصفيات الأفريقية، لتتيح للجماهير متابعة المواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

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