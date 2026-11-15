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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات منتخب مصر مواليد 2009 في كأس العالم للناشئين بقطر

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين
محمد سمير

غادرت بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 إلى قطر، أمس السبت 14 نوفمبر، استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى 13 ديسمبر المقبل.

ويقود المنتخب المدير الفني حسين عبد اللطيف، الذي يسعى لقيادة الفراعنة لتحقيق مشاركة قوية في المونديال، مستفيدًا من النتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال الفترة الماضية.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم للناشئين

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات قطر واليونان وبنما، حيث يبدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة منتخب اليونان يوم 19 نوفمبر الجاري.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات كالتالي:

* 19 نوفمبر: مصر × اليونان.
* 22 نوفمبر: مصر × قطر.
* 25 نوفمبر: مصر × بنما.

ويدخل منتخب مصر منافسات كأس العالم بمعنويات مرتفعة، بعدما توج مؤخرًا بلقب كأس الخليج للناشئين، عقب الفوز على منتخب الإمارات بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

ويمثل التتويج باللقب دفعة قوية للاعبين قبل خوض المنافسات العالمية، بعدما اكتسب المنتخب خبرات مهمة من الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة خلال مشواره في البطولة.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف في استغلال فترة الإعداد الأخيرة للوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية، وتحقيق بداية قوية في المونديال تعزز فرص الفراعنة في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

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