البابا تواضروس يُهنئ الأنبا تادرس باليوبيل الذهبي لسيامته مطرانًا لبورسعيد ويشيد بخدمته الممتدة داخل مصر وخارجها

قدّم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة لنيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لسيامته الأسقفية، وذلك من خلال كلمة مصورة أُذيعت خلال الاحتفالية التي أقيمت بكنيسة الشهيد العظيم أبي سيفين والشهيدة دميانة ببورسعيد.

وأعرب قداسة البابا عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة، مشيرًا إلى أن الأنبا تادرس تولى خدمة إيبارشية بورسعيد بعد سيامته بيد المتنيح البابا شنودة الثالث، بعدما كانت بورسعيد جزءًا من إيبارشية كبيرة، لتبدأ مرحلة جديدة من الخدمة الرعوية بالإيبارشية.

وأشاد البابا تواضروس بما قدمه الأنبا تادرس على مدار سنوات خدمته من عمل رعوي وتعليمي وخدمي، مؤكدًا أن خدمته لم تقتصر على حدود الإيبارشية، بل امتدت إلى خارجها، حيث كان أحد آباء سكرتارية المجمع المقدس في عهد البابا شنودة الثالث، الذي اعتمد عليه في العديد من الرحلات واللقاءات داخل مصر وخارجها.

وأشار قداسة البابا إلى أن الأنبا تادرس زار كنائس كثيرة في بلاد مختلفة، وكان له حضور مميز وطريقة حكيمة في التعامل مع المواقف والمشكلات التي تواجه الخدمة، واصفًا خدمته بأنها هادئة وحكيمة ومملوءة بالمحبة، كما أنه يحرص دائمًا على كسب الجميع وعدم خسارة أحد.

واستعاد قداسة البابا تواضروس ذكرياته مع الأنبا تادرس، خلال أول زيارة له إلى الدير في شبابه لقضاء خلوة روحية، موضحًا أن الأب أرسانيوس، الأنبا تادرس حاليًا، كان في استقباله مع مجموعة من الشباب.

وأضاف أن الدير كان يشهد آنذاك أعمال إنشاء مكتبة، وكان الأب أرسانيوس مسؤولًا عن بنائها، وشارك الشباب في العمل من خلال حمل جذوع النخيل التي كانت موجودة بالأرض، مؤكدًا أن تلك المشاركة كانت تجربة جميلة شعروا خلالها بفرحة المساهمة بجهدهم البسيط في مشروع إنشاء المكتبة.

البابا يشيد بإنشاء دير جديد

كما أشاد قداسة البابا باهتمام الأنبا تادرس بتعمير إيبارشيته، وما قدمه من خدمات وزيارات للكنائس والمساهمة في حل مشكلات عديدة، إلى جانب اهتمامه مؤخرًا بإنشاء دير داخل الإيبارشية والعمل على تعميره معماريًا ورهبانيًا، معتبرًا أن ذلك يفرح قلب الله والكنيسة كلها.

وفي ختام كلمته، قدم البابا تواضروس التهنئة للأنبا تادرس ولشعب الإيبارشية ومجمع الآباء الكهنة والخدام والمكرسات والرهبان، طالبًا من الله أن يمنحه الصحة وبركة العمر الطويل والخدمة المثمرة، وأن يظل دائمًا فرحًا بأبنائه وشعبه.

واختتم قداسته تهنئته بالتعبير عن أمنيته أن يحتفل الأنبا تادرس باليوبيل الماسي واليوبيل المئوي، قائلًا إن خدمته تمتد إلى المنتهى، طالبًا من الله أن يباركه ويحفظه.