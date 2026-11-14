البابا تواضروس يمنح سبعة من كهنة الإسكندرية رتبة القمصية وسيامة 22 قسا جديدا.. صور

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس الإلهي، اليوم، بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وذلك بمناسبة سيامة ٢٢ كاهنًا جديدًا إلى جانب رسامة سبعة كهنة من كهنة كنائس الإسكندرية رتبة القمصية.

والكهنة الـ ٢٢ الجدد تمت سيامة ١٨ كاهنًا منهم للخدمة في كنائس الإسكندرية بينما سيم كاهن واحد لكل من القاهرة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والكاهن الأخير لخدمة أبناء الكنيسة في دولتي چورچيا وإرمينيا.

شارك في صلوات القداس والسيامة الأبوان أسقفا العموم اللذان يخدمان بالإسكندرية صاحبا النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا هرمينا (قطاع شرق الإسكندرية) ونيافة الأنبا الانبا أرشيليدس الأسقف العام، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والقمص أنطونيوس باقي وكيل المقر البابوي بمنطقة الأرشيديوسس بالولايات المتحدة الأمريكية، ومجمع كهنة الإسكندرية. وخورس شمامسة الكنيسة، وشعب الإسكندرية الذين امتلأت بهم جنبات الكاتدرائية.

وفي العظة تأمل قداسة البابا في إنجيل القداس، لافتًا إلى أن المسؤولية الأولى للأب الكاهن هي الافتقاد، لأن افتقاد الشعب هو الذي يجعل الكنيسة حية ومثمرة في كل العصور.

خدمة الافتقاد

وأكد قداسته أن خدمة الافتقاد تمنح الكاهن مزايا متعددة، وهي:

١- التمتع بنعمة الأبوة: إن الأب الكاهن عندما يعظ فهو معلم وعندما يصلي فهو مصلي وعندما يحل مشكلة فهو أخصائي

اجتماعي ولكن عندما يفتقد شعبه فهنا فقط يكون أبًا.

٢- التمتع بنعمة الكهنوت: من خلال الافتقاد يتمتع الأب الكاهن بكهنوته. حين يرى فرح شعبه بزيارة الأب الكاهن لبيوتهم.

٣- التمتع بمحبة شعبه: افتقاد الكاهن للأسرة وأحوالهم والسؤال عليهم له دالة خاصة "خاصتي تعرفني" ويكتسب الأب الكاهن محبة الآخرين. بالافتقاد يصير مثل بطرس الرسول صيادًا للناس.

٤- التمتع باختبار عمل الله: يعيش الأب الكاهن مع شعبه في الافتقاد اختبارات الإيمان التي يسمعها ويتمتع بها في زيارة

البيوت. يري في أسرة بسيطة جدًا علامات الفرح والشكر والرضا.

٥- التمتع بستر الله: ضد محاربات عدو الخير والظروف السيئة التي يمر بها في حياته وبيته وخدمته.

والكاهن يجب أن يكون أمينًا أمانة كاملة، وإن الافتقاد هو مقياس الأمانة في الخدمة والله يحسب للأب الكاهن المحبة التي يقدمها وحرارة الخدمة التي يبذلها في ظل اتساع مسؤولياته.