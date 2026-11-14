جرس إنذار من واشنطن.. مظاهرة تحذر من انفجار القرن الأفريقي بسبب آبي أحمد

تنظم عدة مجتمعات من إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي مظاهرة حاشدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، من المقرر إجراؤها يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر ضد سياسات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

مظاهرة في واشنطن ضد آبي أحمد

وذكر بيان إعلامي تلقاه موقع "بوركينا" (Borkena) من المنظمين أن الفعالية تهدف إلى الاحتجاج على العدوان المستمر الذي تشنه الحكومة الإثيوبية وما تصفه بـ "الإبادة الجماعية" ضد شعبها، محذرين في الوقت ذاته من أن الحروب التي يخوضها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد تدفع بمنطقة القرن الأفريقي نحو صراع إقليمي أوسع.

ويتوقع المنظمون مشاركة عشرات الآلاف، ومن المقرر أن يشارك في المظاهرة أفراد من قوميات "عفر" و"أمهرة" و"بني شنقول-جوموز" و"أورومو" و"تيجراي" و"صوماليي إثيوبيا"، إلى جانب مجتمعات من إريتريا والسودان والصومال.

وستنطلق المسيرة في واشنطن صباح يوم الاثنين 16 نوفمبر الجاري، في الفترة ما بين الساعة 9:00 صباحاً و1:00 ظهراً، متجهة نحو مقر وزارة الخارجية الأمريكية.

ويثير المتظاهرون أيضاً مخاوف بشأن الوصول إلى البحر الأحمر، مشيرين إلى أن أبي أحمد يهدد بتأمين هذا الوصول من خلال السيطرة على ميناء "عصب"، مما ينذر باندلاع حرب بين الدولتين حول أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم.

وتأتي هذه الاحتجاجات في أعقاب اتهامات وجهتها الحكومة الإريترية لإثيوبيا بشن عدوان صريح.

وتشير تقارير إعلامية محلية إلى وقوع اشتباكات بين القوات الإثيوبية والإريترية في "بادمي"، وهي بلدة حدودية بين البلدين. ووفقاً لوسائل إعلام موالية للحكومة الإثيوبية ومرتبطة بمنطقة تيجراي، فقد سيطرت القوات الحكومية الإثيوبية -بدعم من "قوات سلام تيجراي"- على "بادمي".

ولم تؤكد أي من الحكومتين الإثيوبية أو الإريترية صحة هذه التقارير. منظمو التظاهرة الاحتجاجية في واشنطن العاصمة يصدرون بياناً