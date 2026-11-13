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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي الأوضاع بالسودان وليبيا والقرن الإفريقي

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ

عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي، اليوم (الجمعة)، لقاء مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، تناول تطورات الأوضاع في السودان وليبيا والقرن الأفريقي، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي إن اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال منتدى صير بني ياس المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، تناول الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في السودان، بملكية سودانية، تحافظ على وحدة البلاد وسيادتها ومؤسساتها الوطنية، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وأضاف أن الجانبين بحثا مستجدات الأزمة الليبية، وأهمية دعم مسار سياسي يفضي إلى تسوية شاملة تضمن وحدة ليبيا واستقرارها، وتلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق وتحفظ مقدرات دولته.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المباحثات تطرقت أيضاً إلى مستجدات الأوضاع في القرن الأفريقي، والجهود المشتركة لخفض التصعيد، والتأكيد على احترام سيادة دول المنطقة وعدم التهديد باستخدام القوة، بما يسهم في تجنيب المنطقة مخاطر الصراعات وتداعياتها السلبية، وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

دولة الإمارات العربية المتحدة الرئيس الأمريكي وزير الخارجية

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