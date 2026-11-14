حملات على أوكار الكيف.. مصرع 7 عناصر خطرة وضبط 3 أطنان مخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 3 أطنان من المواد المخدرة المتنوعة وقرابة 150 ألف قرص مخدر وكمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.. تقدر قيمتها المالية قرابة 300 مليون جنيه ومصرع 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظات " الشرقية، الغربية، الدقهلية" .

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (7 عناصر جنائية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل عمد - إتجار بالمخدرات – إتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة - سرقة بالإكراه – خطف – مقاومة سلطات") بنطاق محافظات “الشرقية، الغربية، الدقهلية”.

كما تم ضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم (أكثر من 3 طن من المواد المخدرة المتنوعة – قرابة 150 ألف قرص مخدر – 115 قطعة سلاح نارى متنوعة – كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة) .. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (300) مليون جنيه.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.