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محمد صلاح يطارد أرقامًا تاريخية مع منتخب مصر.. أكثر المدربين والمنتخبات التي سجل في شباكها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يطارد أرقامًا تاريخية مع منتخب مصر.. أكثر المدربين والمنتخبات التي سجل في شباكها

محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو مصطفى

يواصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم طرابزون التركي، تعزيز مكانته بين أساطير الكرة المصرية، بعدما رفع رصيده إلى 68 هدفًا دوليًا بقميص الفراعنة، خلال مسيرة حافلة بدأت في 3 سبتمبر 2011، عندما خاض أولى مبارياته الدولية أمام منتخب سيراليون.

ووصل عدد مشاركات صلاح مع المنتخب الوطني إلى 121 مباراة، وفقًا للإحصائية المعلنة، دون احتساب مواجهتي سوازيلاند وزامبيا، رغم نجاحه في تسجيل هدفين خلالهما.

هيكتور كوبر الأكثر استفادة من أهداف محمد صلاح

وكشفت الأرقام عن تسجيل محمد صلاح أهدافه الدولية تحت قيادة 11 مديرًا فنيًا تعاقبوا على تدريب منتخب مصر، ويتصدر الأرجنتيني هيكتور كوبر قائمة المدربين الأكثر تسجيلًا لصلاح خلال فترته، بعدما شهدت قيادته إحراز 15 هدفًا.

ويأتي الأمريكي بوب برادلي في المركز الثاني برصيد 14 هدفًا، بينما يحتل حسام حسن المركز الثالث بعدما سجل قائد الفراعنة 12 هدفًا تحت قيادته.

وجاءت بقية الأهداف موزعة بين المدربين كالتالي: روي فيتوريا 9 أهداف، وخافيير أجيري 6 أهداف، وشوقي غريب 5 أهداف، فيما سجل هدفين مع كل من حسام البدري وكارلوس كيروش وعلي ماهر، وهدفًا واحدًا تحت قيادة هاني رمزي، بينما لم يتمكن من التسجيل خلال فترة إيهاب جلال.

جيبوتي الضحية المفضلة لـ محمد صلاح دوليًا

وعلى صعيد المنتخبات المنافسة، يتصدر منتخب جيبوتي قائمة أكثر المنتخبات التي استقبلت أهدافًا من محمد صلاح، بعدما اهتزت شباكه 6 مرات بأقدام قائد الفراعنة، يليه منتخب النيجر بـ5 أهداف.

كما سجل صلاح 4 أهداف في شباك كل من مالاوي وزيمبابوي وأوغندا، بينما أحرز 3 أهداف أمام بوتسوانا وتنزانيا والكونغو.

وشهدت قائمة المنتخبات التي استقبلت هدفين من النجم المصري وجود تونس وتشيلي وتشاد وتوجو وغينيا وغانا وجزر القمر وغينيا بيساو وإثيوبيا.

في المقابل، اكتفى صلاح بتسجيل هدف واحد في شباك عدد كبير من المنتخبات، من بينها نيجيريا والبرتغال وروسيا والسعودية والمغرب وليبيا وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وبوركينا فاسو ونيوزيلندا وكينيا، إلى جانب منتخبات أخرى.

وتكشف هذه الأرقام عن حجم التأثير التهديفي لمحمد صلاح مع منتخب مصر، وقدرته على صناعة الفارق أمام مدارس كروية مختلفة، ليواصل كتابة اسمه بأحرف بارزة في سجل الهدافين التاريخيين للفراعنة.

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