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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«حدوتة» يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا.. أحمد حلمي يتصدر شباك التذاكر بإيرادات استثنائية

بوستر فيلم حدوتة
بوستر فيلم حدوتة
محمد سعيد

يواصل فيلم «حدوتة» بطولة النجم أحمد حلمي تحقيق نجاح لافت في دور العرض السينمائي، بعدما سجل رقمًا قياسيًا جديدًا في شباك التذاكر، محققًا أعلى إيراد يومي لفيلم مصري خارج مواسم الأعياد.

وحقق الفيلم أمس الجمعة إيرادات بلغت 12 مليونًا و200 ألفًا و806 جنيهات، في إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة أرقامه القوية منذ انطلاق عرضه.

وبلغ إجمالي إيرادات «حدوتة» خلال أول 3 أيام من طرحه في دور العرض 24 مليونًا و94 ألفًا و459 جنيهًا، ليواصل بذلك تصدر المشهد في شباك التذاكر المصري.

ولم يتوقف نجاح الفيلم عند السوق المصرية، إذ يتصدر «حدوتة» المركز الأول في شباك التذاكر بالأسواق العربية، بالتزامن مع طرحه في دور العرض السينمائي بعدد من دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى نطاق غير مسبوق.

ويعكس هذا الانتشار الواسع حالة الاهتمام المتزايدة بالفيلم، كما يؤكد الحضور المتنامي للسينما المصرية في الأسواق العالمية، خاصة مع تحقيق «حدوتة» نتائج قوية بالتزامن مع توسع دائرة عرضه خارج مصر.

ويأتي هذا النجاح ليضع فيلم «حدوتة» في صدارة الأعمال المصرية التي استطاعت تحقيق حضور جماهيري واسع محليًا وعربيًا ودوليًا، وسط استمرار الإقبال الجماهيري على الفيلم في دور العرض.

فيلم حدوتة

فيلم حدوتةخ بطولة أحمد حلمى، أمينة خليل، ماجد المصرى، خالد الصاوى، رحمة أحمد، محمد عبد العظيم، مدحت تيخا ، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف أحمد عبد الرحمن، اخراج مازن اشرف، انتاج فيلم سكوير للمنتج أحمد بدوى.

فيلم حدوتة أحمد حلمي الفنان أحمد حلمي أعمال أحمد حلمي

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