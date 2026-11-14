يوري مرقدي: مستحيل كنت أعمل عودة فنية بدون زوجتي

​يعود الفنان يوري مرقدي للجمهور بأغنية جديدة بعنوان "ليه كدا" ، على إيقاعات الهيب هوب، في عمل غنائي يجمع بين الموسيقى العصرية والأجواء السينمائية.

​وأغنية "ليه كدا"، من كلمات وألحان وتوزيع يوري مرقدي.

و​تحدث يوري مرقدي عن كواليس صناعة أغنية "ليه كدا"، التي قدمها مستعينا بالذكاء الاصطناعي المدمج مع مشاهد تم تصويرها بالفعل، وذلك خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج "اليوم هنا القاهرة" الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع على قناة "Modern MTI".

​وقال يوري: "أصريت أن تكون قصة الكليب قائمة على أن يحصل شخص غيري على الفتاة، وذلك تماشيا مع الكلمات التي أقول فيها: "كنت فاكر نفسي ضليع مع الجنس اللطيف"، لم أتخوف من تقديم صورة مغايرة للمتعارف عليه عني بعد أن قدمت العديد من الأغاني الرومانسية سابقا".

​ظهور خاص لـ نيللي كريم

​وتابع مرقدي: "الأغاني الخاصة بي أحكي من خلالها تجارب مررت بها، والمقصود في كليب أغنية "ليه كدا" هو أن ليس كل ما يلمع ذهبا، ولا تنغر فيما تراه فإذا مرت بك امرأة وأثرت فيك، فهذا في الأحلام فقط "مفيش حد كدة زي نيللي كريم".

​قصة كليب "ليه كدا" حقيقية ومن مصر

​وكشف يوري مرقدي عن مصدر إلهامه لتقديم أغنية "ليه كدا" قائلا: "قصة الكليب حقيقية، كنت في مصر منذ ستة أشهر تقريبا، وجالس في مقهى شعبي يرتاده الرجال فقط، وفجأة وجدنا سيدة ترتدي فستانا أحمر اللون تمر من أمامنا وكأنها تائهة لا تنتمي للمكان، فقال بائع الشيشة: "ليه كده يا مزموزيل" ولف رأسه وقال: "هي فاكرة نفسها نيللي كريم"، فعلق المشهد في ذهني وقلت لابد أن يتحول إلى أغنية".

​وعن حقيقة دمج اللهجة اللبنانية والمصرية في كليب "ليه كدا"، علق يوري قائلا: "الأغنية مصرية، وهذه طريقتي من زمان لا أدعي أنني أغني باللهجة المصرية بنسبة 100%، فمنذ أغنية "بحبك موت" وهي مصرية بطريقتي اللبنانية، والمصريون يحبون اللهجة اللبنانية ويعلمون أنني لبناني، ففضلت أن أغني على طبيعتي".

لا أتنفس بدون زوجتي

​وبخفة ظل أجاب يوري عن إمكانية تغيير إدارة أعماله التي تتولاها زوجته ألفت، قائلا: "حتودونا في داهية، ألفت بجانبي، كلموني غدا لأجاوب على السؤال، ألفت عندما تعمل تكون إنسانة أخرى صارمة مثل الجيش، كان مستحيلا أن أقوم بعمل عودة فنية بدونها، ومستحيل كنت أنتهي من الألبوم بدون دعمها، وأنا هنا لا أقول شعرا بل أقول الصراحة، مستحيل كنت أنجز شيئا بدون ألفت، وأستطيع أن أقول بكل صراحة أنا بدون ألفت لا أعرف أتنفس".

​واختتم يوري مرقدي حديثه موجها رسالة لجمهوره فقال: "أحب الشعب المصري كثيرا ووعد مني لن أغيب مرة أخرى".

​يُشار إلى أن يوري مرقدي حقق شهرته بفيديو كليب "عربي أنا" الذي قدمه باللغة العربية الفصحى، وكان بمثابة "تريند" في بداية الألفينات.

​وخلال مسيرته الفنية، قدم عددا من الألبومات؛ منها: "عربي أنا"، "حبس النساء"، "بحبك موت"، "يا قاسي"، و"أنا الموقع أدناه".

​وفي السينما، كانت ليوري مرقدي تجربته التمثيلية الوحيدة أمام الفنانة حنان ترك في فيلم "الحياة منتهى اللذة".

​ألبوم يوري مرقدي الجديد

​ويكثف يوري مرقدي خلال الفترة الحالية تحضيرات ألبومه الجديد الذي يكتبه ويلحنه كاملا لنفسه، تمهيدا لطرح أغانيه على طريقة الـ "سينجل" خلال الفترة المقبلة.