نادي قضاة الإسكندرية يحتفي برواد العدالة ويستقبل معاوني النيابة الجدد

نظم نادي قضاة الإسكندرية، برئاسة المستشار راغب عشيبة، احتفالية لتكريم عدد من القضاة المتقاعدين وأسر القضاة الراحلين، إلى جانب استقبال معاوني النيابة العامة الجدد من دفعة 2022، والمعينين في القضاء من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وذلك في احتفالية جسدت معاني الوفاء والتقدير لرجال القضاء الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة العدالة، والاعتزاز بالأجيال الجديدة التي تستعد لحمل رسالتها.

وشهدت الاحتفالية حضورًا من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة وأسرهم، في أجواء عكست روح الترابط والتواصل بين أجيال الأسرة القضائية.

الاحتفالية تمثل رسالة وفاء وتقدير لجيل من رجال القضاء

وخلال كلمته، أكد المستشار راغب عشيبة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، أن الاحتفالية تمثل رسالة وفاء وتقدير لجيل من رجال القضاء الذين قدموا سنوات طويلة من العطاء، وأسهموا بعلمهم وخبراتهم في إرساء دعائم العدالة وصون هيبة القضاء، مشيرًا إلى أن ما تركوه من بصمات مهنية وإنسانية سيظل حاضرًا في ذاكرة الأسرة القضائية.

ووجه عشيبة تحية تقدير للقضاة المتقاعدين وأسر الراحلين، مؤكدًا أن الوفاء لأصحاب العطاء لا يقتصر على تكريمهم، بل يمتد إلى الحفاظ على إرثهم المهني والقيم التي رسخوها، داعيًا الله أن يتغمد القضاة الراحلين بواسع رحمته، وأن يمنح المتقاعدين دوام الصحة والعافية.

وفي رسالة إلى معاوني النيابة العامة الجدد، شدد رئيس نادي قضاة الإسكندرية، على أن الالتحاق بالعمل القضائي لا يمثل مجرد بداية لمسار وظيفي، وإنما يحمل مسؤولية عظيمة وأمانة تتطلب التجرد والنزاهة والالتزام بالقانون، مؤكدًا أن القضاء رسالة سامية لا تكتمل بالعلم وحده، بل تحتاج إلى ضمير يقظ وخلق رفيع وإدراك لحجم المسؤولية.

وقال إن «كل ورقة بين أيديكم تعني مصير إنسان»، في إشارة إلى ضرورة تحري الدقة والتأني في كل إجراء وقرار، وعدم تكوين قناعات مسبقة قبل الإحاطة بجميع جوانب الوقائع وفحص الأدلة، مع الالتزام بأصل البراءة وضمان كرامة الإنسان وحقوقه.

وحدد عشيبة، عددًا من المبادئ التي دعا أعضاء النيابة الجدد إلى التمسك بها طوال مسيرتهم المهنية، أبرزها الحياد والتجرد، وجعل الحقيقة والدليل أساسًا لكل إجراء، والاستقلال في أداء الواجب، إلى جانب احترام القانون وصون حقوق المتقاضين.

كما شدد على أهمية الاستمرار في التعلم واكتساب الخبرات من شيوخ القضاء، والتحلي بالتواضع وحسن الاستماع، والحفاظ على سرية العمل والانضباط داخل المؤسسة القضائية وخارجها، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بثقة المجتمع في رجال العدالة.

وأكد أن هيبة القضاء لا تستمد من المنصب وحده، وإنما تتأسس على علم القاضي ونزاهته وعدله واستقلال ضميره وحسن تعامله مع الجميع، مشيرًا إلى أن المناصب تكليف وأمانة، وأن ما يبقى في النهاية هو أثر المواقف العادلة والسيرة الطيبة.

واختتم رئيس نادي قضاة الإسكندرية، كلمته بالتأكيد أن تكريم الأجيال السابقة يمثل اعترافًا بما قدمته من عطاء، فيما يشكل استقبال الأجيال الجديدة فرصة لنقل الخبرات والقيم القضائية إليها، حتى تواصل مسيرة العدالة وتحمل أمانتها، داعيًا الله أن يوفق معاوني النيابة الجدد في أداء رسالتهم، وأن يظل القضاء المصري شامخًا برجاله، راسخًا باستقلاله، وحاضرًا بقيمه في ضمير الوطن.