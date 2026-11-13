قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع لاعب اتحاد العاصمة
وزير النقل الأمريكي يكشف سبب وقف الإقلاع في جميع المطارات
المقاولون العرب ينفي وصول عروض رسمية لضم إدريسا تيام في يناير.. الغندور يوضح
الحرس الثوري الإيراني : اصطدام ناقلتي نفط بألغام في مضيق هرمز واشتعال النيران بهما
أول تعليق من محمد هاني بعد أول أهدافه الدولية مع منتخب مصر
لجنة تحكيم دولة التلاوة تشيد بالمتسابق الملقب بـ«الحصري الصغير».. ووزير الأوقاف: عصفور فصيح
اشتباه في نشاط طائرات مسيّرة غير مصرح به داخل قاعدة أمريكية ببريطانيا
ضبط عامل اعتدى على طالب بسلاح أبيض وهدده بالإيذاء في التجمع
السفير رؤوف سعد: الضغوط الاقتصادية لا تؤثر في مكانة مصر ودورها الاستراتيجي
خالد جلال: مصر أكبر بلد بتعمل مسرح في الوطن العربي.. ولدينا منجزات ثقافية لا نجيد تسويقها
إدارة الطيران الأمريكية توقف جميع عمليات الإقلاع بمطارات البلاد بسبب ظروف استثنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لماذا يخشى المواطن تسجيل عقاره في الشهر العقاري؟.. أحمد السجيني يكشف الأسباب

أحمد السجيني
أحمد السجيني
إسراء صبري

دعا المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب السابق، إلى مراجعة أثر تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد، والعمل على تيسير إجراءات تسجيل العقارات، بما يضمن تحقيق أهداف التشريع في تبسيط الإجراءات وحماية حقوق المواطنين، محذرًا من تعطيل تسجيل العقود الصادرة عن الدولة استنادًا إلى تعليمات شفوية غير مستندة إلى قرارات رسمية.

وأوضح السجيني، خلال لقائه الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون الشهر العقاري الجديد استهدف تسهيل عملية التسجيل، بحيث تتراوح مدة إنجازها بين 35 و60 يومًا، مؤكدًا أهمية عقد جلسات دورية لقياس أثر تطبيق القانون ورصد المعوقات التي تحول دون تحقيق أهدافه.

وأشار إلى أن بعض المواطنين ينتظرون سنوات طويلة لاستكمال إجراءات تسجيل عقاراتهم، رغم أن التسجيل الرسمي يمثل وسيلة مهمة لتمكين الدولة من حصر الملكيات العقارية بدقة من خلال العقود المشهرة، بما يعزز استقرار المراكز القانونية للمواطنين.

وكشف عن حالات واجه فيها مواطنون رفضًا لتسجيل عقود عقارية محررة من الدولة، رغم سداد كامل قيمتها.

وأكد أن استمرار هذه الإجراءات من شأنه زيادة مخاوف المواطنين وإضعاف ثقتهم فيها، مشددًا على أن القرارات الإدارية التي تمس المراكز القانونية للمواطنين يمكن الطعن عليها أمام مجلس الدولة، بخلاف التعليمات الشفوية التي لا تتيح للمواطن مسارًا واضحًا للطعن.

وطالب بضرورة ضبط الإجراءات وتوحيد التعامل مع طلبات التسجيل وفقًا للقانون.

الشهر العقاري أحمد السجيني منظومة التسجيل العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سقوط جرار قطار في المرازيق

قادم من التبين.. سقوط جرار قطار في المرازيق والدفع بأوناش الطوارئ لرفعه

الطقس في مصر

أمطار خفيفة تضرب عدة محافظات بينها القاهرة الكبرى | مستجدات الطقس

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم.. الموعد والمعلق والتشكيل المتوقع

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

الهالات السوداء

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

عطل مايكروسوفت

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

بالصور

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد