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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«بطولتنا مش مباراة».. رسالة وائل جمعة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

وائل جمعه
وائل جمعه
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف الإعلامي كريم رمزي عن رسالة وجهها وائل جمعة، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، إلى لاعبي الفريق الأحمر، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن وائل جمعة تحدث مع لاعبي الأهلي، مؤكدًا لهم أهمية التركيز على الأهداف الكبرى للفريق، وعدم اختزال الموسم في مباراة واحدة، رغم أهمية الفوز على بيراميدز.

وأضاف أن رسالة وائل جمعة للاعبين تضمنت: «إحنا أكيد عايزين نكسب بيراميدز، لكن إحنا بطولتنا مش مباراة، إحنا بطولتنا الدوري، والوصول لدوري الأبطال والفوز بيه والتأهل لكأس العالم».

وتأتي هذه الرسالة في توقيت مهم بالنسبة للأهلي، الذي يستعد لمواجهة بيراميدز يوم الإثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة 8 مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين، في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في مباراتين دون تلقي أي هزيمة.

وفي المقابل، يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الثماني، ليحصد العلامة الكاملة حتى الآن.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على بيراميدز وتقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة، وإشعال المنافسة على صدارة الدوري، بينما يطمح الفريق السماوي لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على القمة.

الإعلامي كريم رمزي كريم رمزي وائل جمعة مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي الأهلي

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