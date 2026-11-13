قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع لاعب اتحاد العاصمة
وزير النقل الأمريكي يكشف سبب وقف الإقلاع في جميع المطارات
المقاولون العرب ينفي وصول عروض رسمية لضم إدريسا تيام في يناير.. الغندور يوضح
الحرس الثوري الإيراني : اصطدام ناقلتي نفط بألغام في مضيق هرمز واشتعال النيران بهما
أول تعليق من محمد هاني بعد أول أهدافه الدولية مع منتخب مصر
لجنة تحكيم دولة التلاوة تشيد بالمتسابق الملقب بـ«الحصري الصغير».. ووزير الأوقاف: عصفور فصيح
اشتباه في نشاط طائرات مسيّرة غير مصرح به داخل قاعدة أمريكية ببريطانيا
ضبط عامل اعتدى على طالب بسلاح أبيض وهدده بالإيذاء في التجمع
السفير رؤوف سعد: الضغوط الاقتصادية لا تؤثر في مكانة مصر ودورها الاستراتيجي
خالد جلال: مصر أكبر بلد بتعمل مسرح في الوطن العربي.. ولدينا منجزات ثقافية لا نجيد تسويقها
إدارة الطيران الأمريكية توقف جميع عمليات الإقلاع بمطارات البلاد بسبب ظروف استثنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. تفاصيل سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي المصري الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار في بنوك الحكومة مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 13-11-2026 دون تغيير وذلك بعد تعطل العمل في الجهاز المصرفي مساء أمس.

سعر الدولار في بنوك الحكومة

منذ إغلاق العمل في البنوك الحكومية والخاصة بقرار من البنك المركزي المصري؛ ظل سعر الدولار ثابتًا من دون تغيير .

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في آخر تعامل 53.38 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وصل آخر تحديث لسعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل آخر تحديث لسعر الدولار في بنك مصر  نحو 53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية منذ مساء الخميس الماضي حتى مساء اليوم السبت بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.38 جنيه للشراء و53.48 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار 53.34 جنيه للشراء و53.44 جنيه للبيع في بنكي "كريدي أجريكول، أبوظبي الأول".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 53.35 جنيه للشراء و53.45 جنيه للبيع في بنوك "التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.37 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع في بنكي قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي.

سعر الدولار اليوم

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.39 جنيه للشراء و 53.49 جنيه للبيع في بنوك "المصرف المتحد، HSBC، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، قناة السويس، التنمية الصناعية، مصر، المصري الخليجي، البركة، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 53.4 جنيه للشراء و53.5 جنيه للبيع في بنكي الأهلي الكويتي وسايب.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلى سعر دولار 

بلغ أعلى سعر دولار 53.52 جنيه للشراء و 53.62 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار 53.5 جنيه للشراء و 53.6 جنيه للبيع في بنك نكست.

البنك المركزي

خصوم البنوك

تحسنت مديونية الشيكات مستحقة الدفع ضمن مديونية البنوك إلي 25.06 مليار جنيه في مايو الماضي بعد أن كانت 30.98 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 21.81 مليار جنيه في مارس 2026.

وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول إجمالي الخصوم الأخرى إلي 3.951 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 3.61 تريليون جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ3.4 تريليون جنيه في مارس من نفس العام.

ودائع البنوك

ووصلت جملة الوادئع لنحو 17.011 تريليون جنيه في مايو السابق مقابل 16.9 تريليون جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ 16.9 تريليون جنيه في مارس السابق لهما.

وسجلت إلتزامات البنوك في الخارج 705.824 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 702.3 مليار جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ 715.98 مليار جنيه في مارس 2026.

وصل حجم إلتزامات البنوك في مصر تريليوني جنيه في مايو 2026 مقابل 2.072 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 2.05 تريليون في مارس 2026.

وسجل جملة خصوم البنوك 27.5 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 27.14 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 26.9 تريليون جنيه في مارس 2026.

أعلي سعر دولار مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنك المركزي المصري أقل سعر دولار الدولار مقابل الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سقوط جرار قطار في المرازيق

قادم من التبين.. سقوط جرار قطار في المرازيق والدفع بأوناش الطوارئ لرفعه

الطقس في مصر

أمطار خفيفة تضرب عدة محافظات بينها القاهرة الكبرى | مستجدات الطقس

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم.. الموعد والمعلق والتشكيل المتوقع

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

الهالات السوداء

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

عطل مايكروسوفت

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

بالصور

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد