دون تغيير.. تفاصيل سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي المصري الآن

استقر سعر الدولار في بنوك الحكومة مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 13-11-2026 دون تغيير وذلك بعد تعطل العمل في الجهاز المصرفي مساء أمس.

سعر الدولار في بنوك الحكومة

منذ إغلاق العمل في البنوك الحكومية والخاصة بقرار من البنك المركزي المصري؛ ظل سعر الدولار ثابتًا من دون تغيير .

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في آخر تعامل 53.38 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وصل آخر تحديث لسعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل آخر تحديث لسعر الدولار في بنك مصر نحو 53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية منذ مساء الخميس الماضي حتى مساء اليوم السبت بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.38 جنيه للشراء و53.48 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 53.34 جنيه للشراء و53.44 جنيه للبيع في بنكي "كريدي أجريكول، أبوظبي الأول".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 53.35 جنيه للشراء و53.45 جنيه للبيع في بنوك "التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.37 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع في بنكي قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي.

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.39 جنيه للشراء و 53.49 جنيه للبيع في بنوك "المصرف المتحد، HSBC، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، قناة السويس، التنمية الصناعية، مصر، المصري الخليجي، البركة، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 53.4 جنيه للشراء و53.5 جنيه للبيع في بنكي الأهلي الكويتي وسايب.

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار 53.52 جنيه للشراء و 53.62 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار 53.5 جنيه للشراء و 53.6 جنيه للبيع في بنك نكست.

خصوم البنوك

تحسنت مديونية الشيكات مستحقة الدفع ضمن مديونية البنوك إلي 25.06 مليار جنيه في مايو الماضي بعد أن كانت 30.98 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 21.81 مليار جنيه في مارس 2026.

وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول إجمالي الخصوم الأخرى إلي 3.951 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 3.61 تريليون جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ3.4 تريليون جنيه في مارس من نفس العام.

ودائع البنوك

ووصلت جملة الوادئع لنحو 17.011 تريليون جنيه في مايو السابق مقابل 16.9 تريليون جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ 16.9 تريليون جنيه في مارس السابق لهما.

وسجلت إلتزامات البنوك في الخارج 705.824 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 702.3 مليار جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ 715.98 مليار جنيه في مارس 2026.

وصل حجم إلتزامات البنوك في مصر تريليوني جنيه في مايو 2026 مقابل 2.072 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 2.05 تريليون في مارس 2026.

وسجل جملة خصوم البنوك 27.5 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 27.14 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 26.9 تريليون جنيه في مارس 2026.