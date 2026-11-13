قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع لاعب اتحاد العاصمة
وزير النقل الأمريكي يكشف سبب وقف الإقلاع في جميع المطارات
المقاولون العرب ينفي وصول عروض رسمية لضم إدريسا تيام في يناير.. الغندور يوضح
الحرس الثوري الإيراني : اصطدام ناقلتي نفط بألغام في مضيق هرمز واشتعال النيران بهما
أول تعليق من محمد هاني بعد أول أهدافه الدولية مع منتخب مصر
لجنة تحكيم دولة التلاوة تشيد بالمتسابق الملقب بـ«الحصري الصغير».. ووزير الأوقاف: عصفور فصيح
اشتباه في نشاط طائرات مسيّرة غير مصرح به داخل قاعدة أمريكية ببريطانيا
ضبط عامل اعتدى على طالب بسلاح أبيض وهدده بالإيذاء في التجمع
السفير رؤوف سعد: الضغوط الاقتصادية لا تؤثر في مكانة مصر ودورها الاستراتيجي
خالد جلال: مصر أكبر بلد بتعمل مسرح في الوطن العربي.. ولدينا منجزات ثقافية لا نجيد تسويقها
إدارة الطيران الأمريكية توقف جميع عمليات الإقلاع بمطارات البلاد بسبب ظروف استثنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بايدن يفتح الصندوق الأسود لخلافاته مع نتنياهو: خدعني وفضّل بقاءه السياسي على إسرائيل

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو
فرناس حفظي

وجّه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بتقديم وعود لم يكن ينوي تنفيذها، وتغليب مصالحه السياسية الشخصية على المصالح الاستراتيجية لإسرائيل، وذلك في مذكراته الجديدة التي كشف فيها تفاصيل الخلافات بينهما خلال الحرب على قطاع غزة.

ووفقًا لمقتطفات من الكتاب الجديد «أوعديني يا أمريكا»، نشرتها شبكة CNN، عبّر بايدن عن خيبة أمله المتزايدة من تعامل نتنياهو مع مطالب الإدارة الأمريكية بشأن الحد من سقوط الضحايا المدنيين في غزة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يتعهد بتغيير نهج العمليات العسكرية، قبل أن تتكرر الهجمات التي تسفر عن سقوط مزيد من الضحايا المدنيين.

وكتب بايدن: «عندما طالبناهم بتفسيرات، كان لدى الإسرائيليين دائمًا تفسير أو عذر، لكن النتيجة كانت واحدة»، مضيفًا أن نتنياهو «لم يجد أي مشكلة في تقديم وعود لم يكن قادرًا أو راغبًا في الوفاء بها».

وأشار الرئيس الأمريكي السابق إلى أنه أثار مسألة حماية المدنيين في العديد من المحادثات الخاصة مع نتنياهو منذ بداية الحرب، لافتًا إلى أن الأخير كان يدرك أن ارتفاع أعداد القتلى الفلسطينيين يضر بصورة إسرائيل ويضعف الدعم الأمريكي للحرب.

وأضاف بايدن أنه شعر بالإحباط من عدم قدرة نتنياهو على التفكير كرجل دولة يضع المصالح طويلة الأمد لإسرائيل في الاعتبار، بدلًا من التركيز على احتياجاته السياسية الآنية، رغم تفهمه الضغوط التي واجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023.

خلافات متصاعدة بشأن غزة والرهائن

وتطرقت المذكرات إلى الخلافات المتكررة بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو، خاصة بشأن العمليات العسكرية في غزة وصفقات تبادل الأسرى والرهائن.

وتأتي هذه الانتقادات بعد ما كشفه بريت ماكجورك، أحد أبرز مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط، في كتابه «Brink»، بشأن مكالمة هاتفية حادة بين بايدن ونتنياهو في أبريل 2024، عقب مقتل سبعة من العاملين في منظمة «المطبخ المركزي العالمي» جراء غارة إسرائيلية في قطاع غزة.

وبحسب رواية ماكغورك، انفجر بايدن غضبًا خلال الاتصال، وواجه نتنياهو بحدة، كما لوّح بإمكانية وقف إمدادات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.

كما نقلت المذكرات روايات متباينة بشأن تعثر مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، إذ اتهم مستشار الأمن القومي السابق لنائبة الرئيس الأمريكي، فيل جوردون، نتنياهو بإضافة مطالب جديدة إلى المفاوضات في يوليو 2024، من بينها استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ووضع آلية للرقابة على عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.

بايدن يهاجم قيادات الحزب الديمقراطي

ولم تقتصر انتقادات بايدن على نتنياهو، إذ خصص جانبًا من مذكراته للهجوم على قيادات بارزة في الحزب الديمقراطي، متهمًا إياهم بالضغط عليه للانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024.

ووجّه بايدن انتقادات إلى رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، معتبرًا أن مواقفهما خلال تلك الفترة شكلت خيانة لعلاقة سياسية امتدت سنوات طويلة.

كما تناول علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستعيدًا تفاصيل لقائهما في البيت الأبيض عقب فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024، مشيرًا إلى أن ترامب أبدى اهتمامًا بشخصيات القادة أكثر من اهتمامه بالقضايا الدولية التي حاول بايدن مناقشتها معه.

ومن المقرر طرح الكتاب، الذي يتكون من 480 صفحة ويحمل عنوان «أوعديني يا أمريكا»، في 17 نوفمبر الجاري، ويتضمن رواية بايدن لتجربته الرئاسية، والخلافات داخل إدارته، وتقييمه للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية خلال الحرب على غزة.

الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطاع غزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سقوط جرار قطار في المرازيق

قادم من التبين.. سقوط جرار قطار في المرازيق والدفع بأوناش الطوارئ لرفعه

الطقس في مصر

أمطار خفيفة تضرب عدة محافظات بينها القاهرة الكبرى | مستجدات الطقس

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم.. الموعد والمعلق والتشكيل المتوقع

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

الزمالك

خالد الغندور: الزمالك يكثف اتصالاته بسبب جماهير مباراة الإفريقي التونسي

مصارعة

عقوبات بالحبس إثر شجار في فندق بأبوظبي قبيل فعالية للمصارعة

مباراة مالي ورواندا

مالي تتخطى رواندا بصعوبة ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية

بالصور

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد