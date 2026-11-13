بايدن يفتح الصندوق الأسود لخلافاته مع نتنياهو: خدعني وفضّل بقاءه السياسي على إسرائيل

وجّه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بتقديم وعود لم يكن ينوي تنفيذها، وتغليب مصالحه السياسية الشخصية على المصالح الاستراتيجية لإسرائيل، وذلك في مذكراته الجديدة التي كشف فيها تفاصيل الخلافات بينهما خلال الحرب على قطاع غزة.

ووفقًا لمقتطفات من الكتاب الجديد «أوعديني يا أمريكا»، نشرتها شبكة CNN، عبّر بايدن عن خيبة أمله المتزايدة من تعامل نتنياهو مع مطالب الإدارة الأمريكية بشأن الحد من سقوط الضحايا المدنيين في غزة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يتعهد بتغيير نهج العمليات العسكرية، قبل أن تتكرر الهجمات التي تسفر عن سقوط مزيد من الضحايا المدنيين.

وكتب بايدن: «عندما طالبناهم بتفسيرات، كان لدى الإسرائيليين دائمًا تفسير أو عذر، لكن النتيجة كانت واحدة»، مضيفًا أن نتنياهو «لم يجد أي مشكلة في تقديم وعود لم يكن قادرًا أو راغبًا في الوفاء بها».

وأشار الرئيس الأمريكي السابق إلى أنه أثار مسألة حماية المدنيين في العديد من المحادثات الخاصة مع نتنياهو منذ بداية الحرب، لافتًا إلى أن الأخير كان يدرك أن ارتفاع أعداد القتلى الفلسطينيين يضر بصورة إسرائيل ويضعف الدعم الأمريكي للحرب.

وأضاف بايدن أنه شعر بالإحباط من عدم قدرة نتنياهو على التفكير كرجل دولة يضع المصالح طويلة الأمد لإسرائيل في الاعتبار، بدلًا من التركيز على احتياجاته السياسية الآنية، رغم تفهمه الضغوط التي واجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023.

خلافات متصاعدة بشأن غزة والرهائن

وتطرقت المذكرات إلى الخلافات المتكررة بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو، خاصة بشأن العمليات العسكرية في غزة وصفقات تبادل الأسرى والرهائن.

وتأتي هذه الانتقادات بعد ما كشفه بريت ماكجورك، أحد أبرز مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط، في كتابه «Brink»، بشأن مكالمة هاتفية حادة بين بايدن ونتنياهو في أبريل 2024، عقب مقتل سبعة من العاملين في منظمة «المطبخ المركزي العالمي» جراء غارة إسرائيلية في قطاع غزة.

وبحسب رواية ماكغورك، انفجر بايدن غضبًا خلال الاتصال، وواجه نتنياهو بحدة، كما لوّح بإمكانية وقف إمدادات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.

كما نقلت المذكرات روايات متباينة بشأن تعثر مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، إذ اتهم مستشار الأمن القومي السابق لنائبة الرئيس الأمريكي، فيل جوردون، نتنياهو بإضافة مطالب جديدة إلى المفاوضات في يوليو 2024، من بينها استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ووضع آلية للرقابة على عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.

بايدن يهاجم قيادات الحزب الديمقراطي

ولم تقتصر انتقادات بايدن على نتنياهو، إذ خصص جانبًا من مذكراته للهجوم على قيادات بارزة في الحزب الديمقراطي، متهمًا إياهم بالضغط عليه للانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024.

ووجّه بايدن انتقادات إلى رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، معتبرًا أن مواقفهما خلال تلك الفترة شكلت خيانة لعلاقة سياسية امتدت سنوات طويلة.

كما تناول علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستعيدًا تفاصيل لقائهما في البيت الأبيض عقب فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024، مشيرًا إلى أن ترامب أبدى اهتمامًا بشخصيات القادة أكثر من اهتمامه بالقضايا الدولية التي حاول بايدن مناقشتها معه.

ومن المقرر طرح الكتاب، الذي يتكون من 480 صفحة ويحمل عنوان «أوعديني يا أمريكا»، في 17 نوفمبر الجاري، ويتضمن رواية بايدن لتجربته الرئاسية، والخلافات داخل إدارته، وتقييمه للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية خلال الحرب على غزة.