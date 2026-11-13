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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

معاريف: تعيين ساعر وزيرا للداخلية يفتح باب التساؤلات حول حسابات نتنياهو الانتخابية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
فرناس حفظي

أثار الكاتب الإسرائيلي آفي بنياهو، في مقال بصحيفة «معاريف» العبرية، تساؤلات بشأن دوافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وراء تعيين جدعون ساعر وزيرًا للداخلية، معتبرًا أن التوقيت المتسارع للقرار يفتح الباب أمام تكهنات بشأن حسابات سياسية وانتخابية محتملة.

وأشار بنياهو إلى أن المشهد السياسي الإسرائيلي يشهد مؤشرات على تغيرات متزايدة، في ظل صعود قوى وشخصيات معارضة لنتنياهو، من بينها رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، إلى جانب محاولات إعادة ترتيب موازين القوى داخل الكنيست، بما قد يمهد لمرحلة سياسية مختلفة.

وأوضح الكاتب أن تعيين ساعر يطرح تساؤلات حول ما إذا كان مرتبطا بالاستعداد لانتخابات جديدة، أو بتمرير ميزانيات سريعة للسلطات المحلية، أو باعتبارات تتعلق بسجل الناخبين، داعيا إلى مراقبة تحركات الحكومة الحالية في ظل المرحلة السياسية الحساسة التي تمر بها إسرائيل.

ولفت المقال إلى أن نتنياهو يواجه مجددًا منافسًا سياسيًا من خلفية عسكرية، في إشارة إلى غادي آيزنكوت، معتبرًا أن رئيس الوزراء لم يتوقع حجم التحولات التي شهدها المشهد المعارض، بما في ذلك التقارب بين نفتالي بينيت ويائير لابيد، وصعود آيزنكوت، وتزايد الرغبة الشعبية في البحث عن بديل سياسي مختلف عن نتنياهو.

وفي سياق متصل، تناول بنياهو موقف نتنياهو من رؤساء الأركان السابقين، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء لطالما نظر إليهم باعتبارهم منافسين محتملين على السلطة، مستشهدًا بعدد من القيادات العسكرية السابقة التي انتقلت إلى العمل السياسي وواجهته في مراحل مختلفة.

كما حذر الكاتب من احتمالات إقدام نتنياهو على إقالة رئيس الأركان الحالي إيال زامير حال نجاحه في تشكيل حكومة جديدة، مستندًا إلى ما وصفه بحملات انتقاد تستهدفه في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وتطرق المقال إلى عدد من الملفات الداخلية، من بينها ضرورة سن قانون جديد لتجنيد المتدينين المتشددين «الحريديم»، وإعادة دمج المواطنين العرب في مؤسسات الدولة، محذرًا من تصاعد مظاهر العنصرية ضد الأطباء والعاملين العرب في المؤسسات الصحية الإسرائيلية.

وعلى صعيد العلاقات الخارجية، حذر بنياهو من تراجع مكانة إسرائيل داخل الولايات المتحدة، سواء بين أوساط اليهود الأمريكيين أو داخل الحزبين الديمقراطي والجمهوري، داعيًا الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى تبني خطة طويلة الأمد لإصلاح العلاقات مع واشنطن، وتعزيز التواصل مع مختلف التيارات السياسية والمجتمعية الأمريكية.

وشدد الكاتب على أهمية استبعاد الشخصيات اليمينية المتطرفة من الحكومة المقبلة، وتعزيز العلاقات مع الأردن والسلطة الفلسطينية ودول اتفاقيات أبراهام، إلى جانب بلورة رؤية إسرائيلية واضحة لمستقبل الشرق الأوسط وقطاع غزة والضفة الغربية.

واختتم بنياهو مقاله بالتأكيد على أن إسرائيل تقف أمام مرحلة سياسية تتطلب تغييرًا في أسلوب الحكم وإعادة بناء الثقة داخليا وخارجيا، معتبرًا أن التغيير بات ضرورة، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الطريق نحو تشكيل حكومة بديلة وإنهاء حكم نتنياهو لا يزال طويلًا ومحفوفًا بالمناورات السياسية.

الكاتب الإسرائيلي آفي بنياهو بنيامين نتنياهو جدعون ساعر إسرائيل

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