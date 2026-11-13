وزير الأوقاف ينعى إمامًا وافته المنية على المنبر خلال خطبة الجمعة

نعى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى فضيلة الشيخ حماده عبد الوهاب علي، إمام وخطيب مسجد خالد بن الوليد بحاجر كومير، بمديرية أوقاف الأقصر، الذي وافته المنية اليوم وهو على المنبر، وهو على رأس عمله مؤديًا خطبة الجمعة.

وزير الأوقاف ينعى إمامًا وافته المنية على المنبر

ويجسد هذا الموقف معنى صادقًا من معاني التدين الذي يجعل صاحبه قائمًا برسالته، مؤديًا أمانته حتى آخر لحظة من حياته؛ فظل الفقيد يؤدي رسالته في محراب الدعوة، حتى لقي الله وهو على المنبر، بعد أن نطق بالشهادة.

ويتقدم الوزير بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مختتما بيانه بآية ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ﴾.

الأوقاف تعقد ندوات تثقيفية بالمساجد الكبرى

وكانت وزارة الأوقاف واصلت تنفيذ برنامجها العلمي والتثقيفي عقب صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، حيث نظمت عددًا من الندوات العلمية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والدقهلية، وأسيوط؛ لمناقشة موضوع الخطبة الثانية: «أهميةُ التراحمِ في صيانةِ مقدراتِ المجتمعِ، وحفظِ تماسكِهِ، واستدامةِ نِعَمِهِ».

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الوعي بقيم التكافل والمسئولية المجتمعية، وبيان أثرها في حماية الموارد، وتعزيز الاستقرار.

وأكد المشاركون على أن التراحم يتجاوز حدود المشاعر إلى ممارسات عملية تقوم على رعاية الحقوق، ومساندة المحتاجين، واحترام كرامة الإنسان، وأن الحفاظ على مقدرات المجتمع لا ينفصل عن وعي أفراده بمسئوليتهم تجاه المال العام، والموارد الطبيعية، والممتلكات المشتركة، وحسن الانتفاع بها دون إسراف أو إهدار.

ففي مديرية أوقاف القاهرة، أكد الدكتور محمود إسماعيل، مدرب ومحاضر معتمد بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية والبيئة، خلال محاضرته بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، أن التعاطف والمساندة الاجتماعية من العوامل المهمة في تحقيق الاتزان النفسي، والحدِّ من العزلة، والتفكك الأسري والمجتمعي، مؤكدًا على ضرورة تنشئة الأبناء على تفهم مشاعر الآخرين، واحترام اختلافاتهم، وتقديم الدعم لهم في أوقات الشدة.

كما تناول الدكتور محمد جمال الصيرفي، استشاري الموارد البشرية وعضو المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام وزارة الموارد المائية والري، والمحاضر بمركز تدريب ديوان عام محافظة القاهرة، خلال محاضرته بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها، مسئولية الفرد في صيانة الموارد والممتلكات العامة، موضحًا أن ترشيد استهلاك المياه والطاقة، والمحافظة على المرافق، والحدَّ من الإسراف، صور عملية لشكر النعم، وحسن استثمارها، فضلًا عن كونها واجبًا أخلاقيًّا تجاه الأجيال القادمة.

وأوضح الدكتور عادل عبد الهادي، استشاري الصحة النفسية مدرب معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، ومحاضر بمركز تدريب ديوان عام محافظة القاهرة، خلال محاضرته بمسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن التكنولوجيا الحديثة تتيح فرصًا واسعة لحماية مقدرات المجتمع، من خلال تأمين البيانات والمعلومات، وتطوير الخدمات، ورفع كفاءة إدارة الموارد، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الوعي بالأمن الرقمي، ومواجهة الجرائم الإلكترونية التي تهدد الأفراد والمؤسسات والمصالح العامة.

وفي مديرية أوقاف الجيزة، أكد الدكتور مجدي محمود رشاد، الأستاذ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خلال محاضرته بمسجد الحصري بأكتوبر، على أن تحقيق التنمية المستدامة يرتبط بقدرة المجتمع على توظيف طاقات أفراده، وتوفير فرص الحياة الكريمة لهم، مشددًا على أهمية معالجة مشكلات الفقر والتهميش، وتوجيه الجهود المؤسسية نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويعزّز الاستقرار.

كما تناول الشيخ عبد السميع محمد أمين، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، خلال محاضرته بمسجد خاتم المرسلين، مكانة الرحمة في الإسلام، مبينًا أن توجيهات الشريعة لم تقتصر على الدعوة إلى الإحسان، بل أرست منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات، تشمل إغاثة الملهوف، وإعانة المحتاج، ورعاية الضعيف، وقضاء حوائج الناس، وجعلت ذلك من مظاهر الإيمان، وحسن المعاملة.

وأوضح الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة بجامعة المنوفية، خلال محاضرته بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، أن الأسرة تمثل البيئة الأولى لغرس معاني الرحمة في نفوس الأبناء، من خلال القدوة الحسنة، وتعويدهم على المشاركة والعطاء، واحترام حقوق الآخرين، والمحافظة على الممتلكات، مؤكدًا أن السلوك اليومي داخل الأسرة يترك أثرًا ممتدًّا في تشكيل وعي الأجيال، وعلاقاتهم بالمجتمع.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية، استعرض الدكتور هشام عبد المعطي عبد الغني البلتاجي، أستاذ بقسم اللغويات بكلية اللغة العربية بالمنصورة بجامعة الأزهر الشريف، الرؤية الإسلامية لقيمة التراحم وأثرها في صيانة المجتمع، خلال محاضرته بمسجد النصر، مؤكدًا أن عمارة الأرض تقوم على التعاون، وتبادل المنافع، ورعاية المصالح المشتركة، وأن التكافل بين الناس يجسد معاني الأخوة الإنسانية، ويحول دون تفكك الروابط الاجتماعية، ويعزّز قدرة المجتمع على مواجهة الأزمات.

وفي مديرية أوقاف أسيوط، تناول الدكتور أحمد محمد محمد حسن البريري، الأستاذ بقسم تنظيم المجتمع، وعميد كلية الخدمة الاجتماعية الأسبق، ورئيس قطاع الخدمة الاجتماعية بالمجلس الأعلى للجامعات، خلال محاضرته بمسجد ناصر، الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتكافل، موضحًا أن مشاركة مؤسسات المجتمع في رعاية الفئات الأَوْلى بالرعاية تُسهم في الحدِّ من الفوارق الاجتماعية، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتعزيز فرص الاندماج والمشاركة، مشيرًا إلى أن حسن إدارة الموارد والحدَّ من الهدر يمثلان ركيزة أساسية لاستدامة التنمية.

وفي ختام الندوات، شدَّد المشاركون على أن بناء مجتمع متراحم يتطلب تحويل القيم الدينية والإنسانية إلى سلوك يومي ومبادرات مؤثرة، تتضافر فيها جهود الأسرة والمؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والمجتمعية؛ بما يصون حقوق الإنسان، ويحمي الموارد والممتلكات العامة، ويضمن حسن الانتفاع بالنعم، ويحفظ للأجيال القادمة حقَّها في مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.