بحضور مدير الأوقاف.. افتتاح توسعات مسجد التوحيد بالحوامدية في الجيزة

افتتح الدكتور هشام جسار، مدير إدارة أوقاف الحوامدية بمحافظة الجيزة، التوسعات الجديدة بمسجد التوحيد بقرية نزلة الأشطر، وذلك في إطار جهود تطوير المساجد والارتقاء بها، وتوفير أماكن مناسبة للمصلين لأداء الشعائر الدينية.

وزارة الأوقاف



وأشاد الدكتور هشام جسار بمشاركة أهالي القرية وتعاونهم مع وزارة الأوقاف في أعمال تطوير المسجد وتوسعته، مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود تطوير بيوت الله، ومثمنا حرص الأهالي على المساهمة في أعمال التطوير بما يخدم المصلين وأبناء المنطقة.

وألقى مدير إدارة أوقاف الحوامدية خطبة الجمعة بالمسجد، والتي تناولت فضل العلم والعلماء في الإسلام، وأهمية طلب العلم ومكانة العلماء في بناء المجتمع، ودور العلم في نهضة الأمم وتقدمها، مؤكدا اهتمام الإسلام بالعلم وحثه على التعلم والمعرفة.