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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم بيع كتب تتضمن أخطاء علمية ومخالفات شرعية؟.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد إليها من أحد المتابعين يقول فيه "ما حكم بيع كتب تتضمن أخطاء علمية ومخالفات شرعية؟".

حكم بيع كتب تتضمن أخطاء علمية ومخالفات شرعية

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى عبر صفحتها على فيسبوك، أنه يجوز شرعًا بيع الكتب العلمية متى كانت مملوكة لصاحبها، واحتوت على ما ينتفع به، أما حال كونها تحتوي على مخالفات شرعية ومغالطات علمية وقطعت اللجان العلمية المختصة بذلك ولم تأذن في نشرها وتداولها. 

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه إذا كان بيعها للعلماء والمختصين وطلبة العلم، من أجل الوقوف على ما بها وبيان زيفها ومعرفة كيفية الرد علي ما تتضمنه أو ما يماثلها، أو كان بغرض فرمها وإعادة تدويرها بحيث يزول ما بها، وتتحول إلى موادّ خام يمكن الانتفاع بها في أوجه أخرى مباحة فحلال شرعًا ولا حرج فيه فللوسائل أحكام المقاصد.

وتابعت "وأما إن كان بيعها بغرض تداولها والانتفاع بما تتضمنه وذلك لغير العلماء والمختصين وطلاب العلم العالمين بما فيها من مخالفات شرعية فحرام شرعًا، ففيه إعانة على الباطل".

دار الإفتاء الإفتاء حكم بيع كتب تتضمن أخطاء علمية ومخالفات شرعية

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