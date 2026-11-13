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هل يجب حضور خطبة الجمعة أم يجوز تركها؟.. الإفتاء تجيب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجب حضور خطبة الجمعة أم يجوز تركها؟.. الإفتاء تجيب

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لحضور خطبة الجمعة والاستماع إليها، وما إذا كان إنصات المصلي للخطيب واجبًا أم أن بإمكانه الاكتفاء بأداء ركعتي الجمعة دون متابعة الخطبة، مؤكدة أهمية حضور الخطبتين والإنصات لما يرد فيهما من مواعظ وتوجيهات دينية.

جاء ذلك ردًا على تساؤل بشأن “وجوب حضور خطبة الجمعة على المصلي”، حيث أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، خلال بث مباشر للإجابة عن أسئلة المتابعين، أن حضور خطبة الجمعة واجب على من يؤدي الصلاة، مستندًا إلى ما ورد في السنة النبوية من أحاديث تبين فضل التبكير إلى المسجد والحرص على حضور الخطبة.

واستشهد عاشور بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الرائح إلى الجمعة في الساعة الأولى كالمقرب بدنة، وفي الساعة الثانية كالمقرب بقرة، وفي الساعة الثالثة كالمقرب كبشًا، وفي الرابعة كالمهدي دجاجة، وفي الخامسة كالمهدي بيضة».

وأشار إلى أن الحديث يوضح عظم ثواب التوجه المبكر إلى صلاة الجمعة، كما يبين أن الملائكة تسجل أسماء المصلين بحسب وقت وصولهم إلى المسجد، وهو ما يعكس فضل التبكير وضرورة عدم التفريط في حضور الخطبة.

وأضاف أن خطبة الجمعة من الذكر المشروع، ولها مكانة خاصة في شعيرة الجمعة، موضحًا أنها في حكم الركعتين من صلاة الظهر.

هل يجب الإنصات إلى خطبتي الجمعة؟

وفيما يتعلق بحكم عدم الاستماع إلى خطبة الجمعة، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن جمهور الفقهاء يرون وجوب الإنصات إلى الخطبتين الأولى والثانية، باعتبارهما تقومان مقام ركعتين من صلاة الظهر، وأن ترك الاستماع إليهما يؤدي إلى نقصان في الصلاة.

وأضاف أن الاستماع إلى الخطبة يمثل جزءًا مهمًا من آداب صلاة الجمعة، إذ شُرعت لتذكير المسلمين بأمور دينهم، وتعريفهم بالتوجيهات والأحكام المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، فضلًا عن دورها في غرس القيم الدينية وتعزيزها داخل المجتمع.

ولفت إلى وجود رأي لدى فقهاء المذهب الحنفي يرى أن الاستماع إلى الخطبة الثانية يُكمل الصلاة، إلا أن الرأي الراجح لدى جمهور العلماء يؤكد ضرورة الاستماع إلى الخطبتين معًا، لما لهما من أهمية ومكانة ضمن شعيرة صلاة الجمعة.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أهمية حرص المسلمين على التواجد في المسجد قبل بدء الخطبة، والاستماع إلى الخطيب والإنصات لما يقوله، باعتبار ذلك من مظاهر تعظيم شعائر الله والاقتداء بما كان عليه الصالحون، فضلًا عن الاستفادة من المواعظ والتوجيهات التي تتضمنها الخطبة.

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