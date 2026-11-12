أصوات واعدة في رحاب القرآن.. تعرف على نجوم الموسم الثاني من «دولة التلاوة»

تنطلق غدًا الجمعة أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات الحياة وCBC والناس ومصر قرآن كريم، ويهدف البرنامج إلى اكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها، وإبراز عراقة المدرسة المصرية في ترتيل القرآن الكريم وتجويده.

ودعت وزارة الأوقاف الجمهور إلى متابعة التصفيات النهائية من البرنامج، الذي يُعد أحد أبرز مشروعاتها لاكتشاف المواهب القرآنية، وتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة في بناء الإنسان، وتعزيز مكانة القرآن الكريم في حياة المجتمع، ونشر ثقافة التلاوة المتقنة والتدبر والعمل بآياته.

ومن المقرر عرض البرنامج في التاسعة مساءً يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، عبر قنوات الحياة وCBC والناس ومصر قرآن كريم، بما يتيح وصول رسالته إلى جمهور واسع داخل مصر وخارجها.

2 مليون جنيه إجمالى جوائز دولة التلاوة

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 2 مليون جنيه، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في فرع الترتيل على مليون جنيه، وكذلك الفائز بالمركز الأول في فرع التجويد على مليون جنيه، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم.

الموسم الثاني يواصل إحياء المدرسة المصرية في التلاوة

يأتي الموسم الثاني من «دولة التلاوة» استكمالًا لتجربة تهدف إلى الاحتفاء بأصحاب الأصوات القرآنية المتميزة، وإبراز فنون الترتيل والتجويد، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بكتاب الله، من خلال الجمع بين جمال الأداء وعمق المعنى، وربط آيات القرآن الكريم بواقع الناس وسلوكهم.

ويستهدف البرنامج ترسيخ مكانة القرآن الكريم في حياة المسلم، وإحياء تقاليد المدرسة المصرية الأصيلة في التلاوة، بما تحمله من إتقان لأحكام التجويد وجمال في الأداء وخشوع في القراءة، فضلًا عن نشر ثقافة الحفظ والتدبر والعمل بالقرآن.

ويعكس التعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اهتمامًا بتقديم محتوى ديني هادف يجمع بين الرسالة التوعوية والحضور الإعلامي، ويسلط الضوء على المواهب القرآنية المصرية، ويمنحها مساحة أوسع للوصول إلى الجمهور.