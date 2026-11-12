علي ماهر يكشف خطة تجهيز منتخب مصر لمواجهتي مالاوي.. ويحسم موقف محمد عبد المنعم

أكد علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الجهاز الفني يعمل على استغلال كل الوقت المتاح قبل مواجهة مالاوي، من خلال تكثيف المحاضرات الفنية والخططية، من أجل توصيل التعليمات للاعبين وتعويض ضيق فترة الإعداد، مشددًا على أن الهدف الأساسي للفراعنة هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، قبل أن يتجدد اللقاء بين المنتخبين يوم 17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

علي ماهر: نسعى لاستغلال كل ساعة قبل مواجهة مالاوي

وأوضح المدير الفني أن الجهاز الفني يركز على استغلال الساعات المتاحة قبل المباراة لشرح الأدوار المطلوبة من كل لاعب، والعمل على الجوانب التكتيكية والخططية، من أجل الظهور بأفضل مستوى ممكن خلال اللقاء.

وقال علي ماهر: «الهدف الأساسي للمنتخب هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث».

وشدد مدرب الفراعنة على ضرورة التعامل بجدية مع منتخب مالاوي، مؤكدًا أن المنافس يمتلك لاعبين مميزين يمكنهم تشكيل خطورة، وهو ما يتطلب التركيز طوال المباراة وعدم الاستهانة بقدراته.

إشادة بإمكانات ناصر ماهر

وأشاد علي ماهر بالإمكانات الفنية التي يمتلكها ناصر ماهر، لاعب وسط المنتخب، مؤكدًا أنه من أفضل اللاعبين، ويمتلك حلولًا متنوعة تساعد الفريق على صناعة الفرص والتعامل مع المواقف الهجومية المختلفة.

وتأتي إشادة المدير الفني في إطار اعتماده على العناصر التي تمتلك القدرة على تقديم الإضافة الهجومية وصناعة الفارق خلال المواجهات المقبلة.

موقف محمد عبد المنعم من مباراتي مالاوي

وحسم علي ماهر موقف المدافع الدولي محمد عبد المنعم، مؤكدًا استمرار اللاعب داخل معسكر المنتخب حتى نهايته، رغم الإصابة التي تعرض لها قبل انضمامه إلى القائمة.

وأشار المدير الفني إلى احتمالية لحاق عبد المنعم بالمباراة الثانية أمام مالاوي، والمقرر إقامتها يوم 17 نوفمبر الجاري، موضحًا أن وجوده في المعسكر يمثل أهمية كبيرة من أجل استيعاب طريقة اللعب والتعليمات الفنية، حتى في حالة عدم قدرته على المشاركة.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة مالاوي

ويدخل منتخب مصر المواجهة المقبلة متصدرًا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب أنجولا، مع تفوق الفراعنة بفارق الأهداف.

وجاء ترتيب المجموعة قبل الجولة الثالثة على النحو التالي:

المركز الأول: منتخب مصر برصيد 4 نقاط.

المركز الثاني: منتخب أنجولا برصيد 4 نقاط.

المركز الثالث: منتخب مالاوي برصيد 3 نقاط.

المركز الرابع: منتخب جنوب السودان دون نقاط.

وكان المنتخب المصري تعادل مع أنجولا بنتيجة 0-0 في الجولة الأولى، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بنتيجة 5-0، ليحصد 4 نقاط في أول جولتين.

موعد مباراتي مصر ومالاوي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الذهاب بين مصر ومالاوي، غدًا الجمعة 13 نوفمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما تقام مواجهة الإياب يوم 17 نوفمبر، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب منتخب مالاوي.

وتنقل شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، باعتبارها الناقل الحصري للمنافسات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

وكان علي ماهر أعلن قائمة منتخب مصر استعدادًا للمباراتين، وضمت 26 لاعبًا، جاءت أسماؤهم كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، محمد علاء.

خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، هيثم حسن.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، محمود ممدوح.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة علي ماهر في تحقيق الفوز على مالاوي خلال مواجهتي الجولتين الثالثة والرابعة، من أجل تعزيز صدارة المجموعة والاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.