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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخ طويل مع الأهلي.. إعلامي يرد على تصريحات مدحت شلبي بشأن اكتشاف علي ماهر

علي ماهر
علي ماهر
سارة عبد الله

حرص الإعلامي محمد فارس على توضيح حقيقة مشوار الكابتن علي ماهر التدريبي، ردًا على تصريحات الكابتن مدحت شلبي بشأن اكتشافه وترشيحه لتولي تدريب نادي الأسيوطي، مؤكدًا أن ما قيل عن ابتعاده عن مجال التدريب قبل تلك التجربة لا يعكس حقيقة مسيرته المهنية.

وأوضح محمد فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سبق أن تناول تصريحات مدحت شلبي بشكل ساخر، والتي تحدث خلالها عن اكتشاف علي ماهر، مشيرًا إلى أنه كان يعمل معه في التحليل، ولاحظ اهتمامه باستخدام جهاز الكمبيوتر المحمول في تحليل المباريات، قبل أن يرشحه للحاج محمود الأسيوطي لتولي تدريب الفريق.

وأكد فارس أن علي ماهر خاض مراحل تدريبية عديدة ومهمة قبل توليه قيادة الأسيوطي، ولم يكن بعيدًا عن مجال التدريب، بل يُعد من الكوادر الفنية التي نشأت وتطورت داخل النادي الأهلي.

وأشار إلى أن علي ماهر عمل مدربًا في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتولى تدريب أكثر من مرحلة سنية، أبرزها فريق مواليد 1993، وقدم عددًا من اللاعبين الذين جرى تصعيدهم لاحقًا للفريق الأول، من بينهم ناصر ماهر ومحمود تريزيجيه ورمضان صبحي وكريم بامبو.

وأضاف أن الأهلي صعّد علي ماهر للعمل مدربًا مساعدًا للفريق الأول في مايو 2013، ضمن الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف، أي قبل توليه تدريب الأسيوطي بأربع سنوات، كما استمر في الجهاز الفني خلال فترتي فتحي مبروك وخوان كارلوس جاريدو.

ولفت إلى أن علي ماهر قضى نحو عامين ونصف العام ضمن الأجهزة الفنية للفريق الأول، وشارك خلالها في الأجهزة التي حققت عددًا من البطولات، من بينها دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي والكونفدرالية الأفريقية والسوبر المصري.

كما خاض علي ماهر تجربة معايشة تدريبية مع أتلتيكو مدريد الإسباني، قبل أن يتولى القيادة الفنية لفريق نجوم المستقبل عام 2015، ثم خاض تجربة أخرى مع نادي الترسانة، وذلك قبل توليه تدريب الأسيوطي.

وأوضح فارس أن علي ماهر تولى تدريب الأسيوطي في مايو 2017، ونجح في الوصول معه إلى نصف نهائي كأس مصر، بعدما أطاح بالأهلي بقيادة حسام البدري من الدور ربع النهائي.

واختتم محمد فارس توضيحه بالتأكيد على أن اختزال مشوار علي ماهر التدريبي في اهتمامه بتحليل المباريات واستخدام جهاز الكمبيوتر المحمول يُعد ظلمًا لمجهود سنوات طويلة من العمل والتطور، بداية من قطاع الناشئين بالأهلي، مرورًا بالعمل مع الفريق الأول والمساهمة في تحقيق البطولات، وصولًا إلى تجاربه مديرًا فنيًا لعدد من الأندية قبل قيادة الأسيوطي، مشددًا على أهمية توضيح هذه الحقائق حفاظًا على الأمانة المهنية.

محمد فارس علي ماهر مدحت شلبي تصريحات الكابتن مدحت شلبي

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