معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق مران اليوم الخميس

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني لاعبي الفريق بضرورة التركيز خلال فترة التوقف الحالية، والاستعداد بجدية للمباريات المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بمواجهات قوية في مسابقتي الدوري، ودوري أبطال أفريقيا.

مواصلة مسيرة الانتصارات

وشدد معتمد جمال على ضرورة مواصلة مسيرة الانتصارات في الدوري خلال مباراة الجونة للاستمرار في المنافسة على اللقب، كما شدد على ضرورة الفوز في لقاء الإفريقي بدوري الأبطال في بداية مباريات الأبيض بدور المجموعات.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها خلال مران اليوم في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

مواجهة الجونة

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره الجونة باستاد خالد بشارة يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.