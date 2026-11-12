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وزير الخارجية: التعاون مع أوروبا في مجالات الأمن والهجرة مثمر ومتنامي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: التعاون مع أوروبا في مجالات الأمن والهجرة مثمر ومتنامي

وزير الخارجية يبحث مع المفوض الأوروبي
وزير الخارجية يبحث مع المفوض الأوروبي
أ ش أ

أشاد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بالتعاون المثمر والمتنامي بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن والهجرة وإدارة الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتعزيز الحماية الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليوم بـ"ماجنوس برونر" مُفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، حيث تناول الجانبان سُبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد التزام مصر بمواصلة العمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، التي أُطلقت في مارس 2024، والتي شهدت دفعة إضافية بانعقاد القمة الأولى بين مصر والاتحاد في بروكسل في 22 أكتوبر 2025.

وأبرز وزير الخارجية، خلال اللقاء، أهمية تعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي من خلال نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية، ويركز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الهجرة تمثل تحديًا مشتركًا لمصر والاتحاد الأوروبي، مما يستلزم تعزيز التنسيق القائم على المصالح المتبادلة، بهدف دعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة.

ورحب بالتقدم المحرز في إطار الشراكة في مجال الهجرة النظامية، ومنها شراكة المواهب بين مصر والاتحاد Talent Partnership، ومرفق الشراكة في مجال الهجرة (MPF)، مع التأكيد على أهمية البناء على ما تحقق من نتائج، والعمل على تعزيز نطاق المبادرات القائمة وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يعزز أثرها واستدامتها ويحقق الأهداف المشتركة للجانبين.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير عبد العاطي الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية في ضوء استضافتها لملايين اللاجئين ممن فروا من النزاعات الإقليمية الممتدة وطويلة الأمد، مستعرضا ما حققته الدولة من إنجازات ملموسة في هذا المضمار، انعكست بدورها في تراجع نسب الهجرة غير النظامية من مصر باتجاه أوروبا.

وأبرز في السياق نفسه، الأعباء الاقتصادية المترتبة على ذلك، مما يستلزم دعماً دولياً لمصر لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها تجاههم.

من جانب آخر، جدد الوزير عبدالعاطي التأكيد على أن موضوع خلق مسارات شرعية للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة يُعد احدى أهم ركائز إدارة ملف الهجرة في مصر.

ونوه بالأهمية التي توليها مصر لجهود دعم مسارات الهجرة الشرعية وتنقل المهارات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، أخذاً في الاعتبار احتياج سوق العمل الأوروبي للعديد من المهارات والتخصصات المهنية المتوافرة في سوق العمل المصري.

وزير الخارجية مصر الاتحاد الأوروبي

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