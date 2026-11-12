وفق المعيار الدولي.. البحرين المركزي يجتاز التدقيق الرقابي السنوي لنظام إدارة أمن المعلومات

اجتاز مصرف البحرين المركزي بنجاح التدقيق الرقابي السنوي لنظام إدارة أمن المعلومات، وذلك وفقاً للمعيار الدولي المحدّث ISO/IEC 27001:2022.

وبهذه المناسبة، أكّد السيد محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي للخدمات الإدارية بمصرف البحرين المركزي، أن هذا الإنجاز يعكس التزام مصرف البحرين المركزي بالمحافظة على أعلى معايير أمن المعلومات والمرونة التشغيلية، بما يدعم دوره في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز النمو والتطور المستدام لقطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين.

من جانبه، قال محمد أحمد السليطي، مدير وحدة الأمن السيبراني بمصرف البحرين المركزي: "يولي مصرف البحرين المركزي أهمية قصوى لأمن المعلومات والمرونة في مواجهة التهديدات السيبرانية، ويواصل التزامه بحماية أصوله المعلوماتية والإدارة الاستباقية للمخاطر السيبرانية المتطورة والمحافظة على أعلى معايير الحوكمة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ويعكس هذا الإنجاز جهود المصرف المستمرة لتعزيز منظومة أمن المعلومات وترسيخ ثقافة التحسين والتطوير المستمر".

ويُعد المعيار الدولي ISO/IEC 27001:2022 إطاراً معترفاً به دولياً لإنشاء أنظمة إدارة أمن المعلومات وتطبيقها والمحافظة عليها وتحسينها بشكل مستمر. ويؤكد اجتياز التدقيق الرقابي السنوي فاعلية السياسات والإجراءات والضوابط المعتمدة لدى مصرف البحرين المركزي في مجال أمن المعلومات، وذلك من خلال تقييم مستقل وفقاً للمتطلبات والمعايير الدولية.