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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطار سفنكس يعزز الربط الجوي مع بريطانيا باستقبال أولى رحلات «إيزي جيت» من مانشستر

مطار سفنكس الدولي
مطار سفنكس الدولي
نورهان خفاجي

استقبل مطار سفنكس الدولي أولى رحلات شركة «إيزي جيت» القادمة من مدينة مانشستر البريطانية وعلى متنها نحو 160 راكبًا، في خطوة جديدة تدعم حركة الطيران الوافدة من السوق البريطاني وتعزز تنوع الوجهات الدولية بالمطار خلال الموسم الشتوي.

واحتفاءً بوصول الرحلة، حرص فريق العلاقات العامة بالمطار على الترحيب بالركاب وتوزيع الورود عليهم، في أجواء عكست حفاوة الاستقبال واهتمام المطار بتقديم تجربة مميزة للوافدين.

ومن المقرر أن يشهد خط مانشستر– سفنكس تشغيل رحلتين أسبوعياً، بما يدعم حركة الربط الجوي بين الجانبين ويوفر مزيدًا من خيارات السفر، بالتزامن مع تنامي النشاط السياحي خلال الموسم الشتوي. وفي هذا الإطار، جرى التنسيق بين مختلف الإدارات والجهات العاملة بالمطار لضمان الجاهزية التشغيلية، وتيسير إجراءات الوصول والسفر، والحفاظ على انسيابية حركة الركاب داخل الصالات.

ويمثل انطلاق الرحلات من مانشستر إضافة جديدة إلى شبكة الوجهات الدولية لمطار سفنكس الدولي، بما يعزز ارتباطه بالأسواق الأوروبية ويدعم إتاحة الوصول إلى المقاصد السياحية المصرية.

ويأتي ذلك في إطار جهود الشركة المصرية للمطارات، برئاسة السيد الطيار/ وائل النشار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي، لتطوير منظومة العمل بالمطارات التابعة لها، ورفع كفاءتها التشغيلية ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزيز التعاون مع شركات الطيران بما يدعم التوسع في شبكة الرحلات الدولية ويواكب النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة.

مطار سفنكس اخبار مطار سفنكس وزارة الطيران

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