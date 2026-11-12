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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

8 عقود من الريادة.. صناعة الدواء المصرية تؤمن 91% من احتياجات السوق المحلية

الأدوية
الأدوية
محمود زيدان

تُعد صناعة الدواء في مصر إحدى أقدم وأعرق القطاعات الصناعية الحيوية في المنطقة، إذ تمتد جذورها التاريخية إلى عام 1939 لتشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن الدوائي والصحي القومي.

 وخلال مسيرتها الطويلة، نجحت هذه الصناعة في ترسيخ قواعد قوية ومستدامة، توجت بتحقيق الاكتفاء الذاتي الجزئي بتغطيتها نحو 91%من احتياجات السوق المحلية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور السعيد كامل، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، أن صناعة الدواء في مصر تُعد من الصناعات العريقة، التي تمتد جذورها إلى عام 1939، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يغطي نحو 91% من احتياجات السوق المصرية من الأدوية، وذلك على مستوى المنتج النهائي.

وأوضح، كامل، خلال تصريحات تليفزيونية، أن بعض مدخلات ومكونات الإنتاج لا تزال تعتمد على الاستيراد، إلا أن الدواء في صورته النهائية يُنتج محليًا، بما يعني أن 91 علبة من كل 100 علبة دواء يتم تداولها في السوق المصرية مصنعة داخل مصر.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، إلى أن نسبة الـ9% المتبقية تعتمد على الاستيراد، وتشمل بعض الأدوية المتخصصة، مثل أدوية الهرمونات، وبعض أدوية المناعة، لافتًا إلى أن هذه الأصناف تتميز بارتفاع قيمتها المالية وتكلفتها.

الأدوية صناعة الأدوية الدواء أخبار وتقارير أخبار توك شو

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