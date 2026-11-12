حقن التخسيس قد تسبب فقدان البصر المفاجئ.. تحذيرات من «سكتة العين»

أثارت حقن التخسيس وعلاج السكري، وعلى رأسها أوزمبيك وويجوفي ومونجارو، مخاوف صحية جديدة، بعد تحذيرات من احتمال ارتباطها بزيادة خطر الإصابة بحالة نادرة تُعرف باسم «سكتة العين»، والتي قد تؤدي إلى فقدان مفاجئ ودائم للبصر.

حقن التخسيس وفقدان البصر.. قصة رجل فقد ثلثي الرؤية في إحدى عينيه

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن السلطات الصحية الأمريكية قررت إلزام أدوية السكري والتخسيس، التي تنتمي إلى فئة محفزات مستقبلات GLP-1، بإضافة تحذيرات جديدة بشأن خطر الإصابة باعتلال العصب البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني (NAION).

ويأتي القرار بعد تحذيرات مماثلة أصدرتها وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية (MHRA) في فبراير الماضي، والجهات التنظيمية الأوروبية خلال العام السابق.

وأكد الخبراء أن هذه المضاعفات نادرة للغاية، وأن العلاقة السببية المباشرة بين هذه الأدوية وفقدان البصر لم تثبت بشكل قاطع حتى الآن.

وسلط التقرير الضوء على حالة الأمريكي جاي فانديجريف، البالغ من العمر 70 عامًا، والذي فقد أكثر من ثلثي القدرة على الإبصار في عينه اليسرى، بعد إصابته بحالة «سكتة العين» أثناء استخدام حقن أوزمبيك لعلاج مرض السكري من النوع الثاني.

وبدأت معاناة جاي في يوم عيد الميلاد عام 2024، عندما لاحظ وجود بقعة تشبه اللطخة أمام عينه اليسرى، واعتقد في البداية أنها مجرد اتساخ في نظارته، لكنه اكتشف أن المشكلة تتعلق ببصره وليس بالنظارة.

وفي اليوم التالي، اتسعت البقعة وأصبحت أكثر قتامة، ما دفعه إلى طلب المساعدة الطبية، ليكتشف الأطباء إصابته باعتلال العصب البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني (NAION)، وهو اضطراب نادر يحدث نتيجة انخفاض تدفق الدم إلى العصب البصري.

وخلال الأسابيع الستة التالية، استمر بصره في التدهور حتى فقد أكثر من ثلثي الرؤية في عينه اليسرى، وأبلغه الأطباء أن الضرر دائم ولا يمكن استعادة الجزء المفقود من البصر بالعلاجات المتاحة حاليًا.

وكان جاي قد استخدم حقن أوزمبيك لمدة 18 شهرًا قبل إصابته، وأوقف العلاج فورًا بناءً على نصيحة طبيبه، إلا أن تدهور الرؤية استمر لعدة أسابيع أخرى.

وأوضح أن فقدان البصر أثر بشكل كبير على حياته اليومية وقدرته على العمل وممارسة هواياته، إذ أصبح يعاني صعوبة في تقدير المسافات، والتزلج، وممارسة الصيد، وحتى قراءة ملصقات الأطعمة أو استخدام الأدوات المنزلية.

كما اضطر إلى الاعتماد بدرجة أكبر على زوجته في إنجاز بعض المهام اليومية، وأشار إلى أن فقدان جزء كبير من الرؤية جعله يشعر بالإحباط والاكتئاب والغضب.

حقن التخسيس وفقدان البصر

ما هي سكتة العين التي قد تسبب فقدان البصر؟

تحدث سكتة العين عندما ينخفض أو ينقطع تدفق الدم إلى العصب البصري، المسؤول عن نقل المعلومات البصرية من العين إلى المخ، وتُعرف طبيًا باسم NAION.

وتظهر الحالة عادةً في صورة فقدان مفاجئ وغير مؤلم للرؤية في إحدى العينين، وقد يلاحظ المصاب أعراضًا مثل:

ـ ظهور بقعة داكنة أو ضبابية في مجال الرؤية.

ـ فقدان جزء من القدرة على الإبصار بصورة مفاجئة.

ـ وجود منطقة مفقودة أو معتمة في مجال الرؤية.

ـ تدهور الرؤية خلال فترة قصيرة.

وتكمن خطورة هذه الحالة في أن تلف العصب البصري قد يكون دائمًا، ولا يوجد حتى الآن علاج مثبت يستطيع استعادة البصر المفقود.

حقن التخسيس وفقدان البصر

هل تزيد حقن التخسيس خطر الإصابة بسكتة العين؟

أشار التقرير إلى أن مجموعة من الدراسات العلمية أثارت مخاوف بشأن العلاقة المحتملة بين أدوية التخسيس والسكري والإصابة باعتلال العصب البصري.

ومن أبرز النتائج التي تناولها التقرير:

كشفت دراسة نُشرت عام 2024 أن الأشخاص الذين يتناولون سيماغلوتايد، المادة الفعالة في أوزمبيك وويجوفي، كانوا أكثر عرضة للإصابة باعتلال العصب البصري بنحو 4 أضعاف مقارنة بمستخدمي علاجات أخرى للسكري.

أظهر تحليل علمي نُشر في مجلة JAMA Network Open العام الماضي أن مستخدمي سيماغلوتايد أو تيرزيباتيد، المادة الفعالة في مونجارو وزيبباوند، واجهوا زيادة نسبية في خطر الإصابة بالحالة بلغت 76% مقارنة بمستخدمي أدوية أخرى لعلاج السكري.

وفي مراجعة أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA شملت 126 تجربة سريرية، قُدر عدد حالات الإصابة بنحو 6 حالات لكل 100 ألف شخص يستخدمون هذه الأدوية لمدة عام، مقابل 4 حالات لكل 100 ألف شخص في المجموعة المقارنة.

ورغم هذه النتائج، شدد الباحثون على أن الخطر المطلق للإصابة يظل منخفضًا للغاية، وأن الدراسات لم تثبت بشكل قاطع أن هذه الأدوية هي السبب المباشر للإصابة.

حقن التخسيس وفقدان البصر

لماذا قد تؤثر حقن التخسيس على العصب البصري؟

لا يزال السبب الدقيق وراء العلاقة المحتملة بين أدوية التخسيس والإصابة باعتلال العصب البصري غير واضح.

ويرجح بعض العلماء أن التغيرات السريعة في مستويات السكر بالدم لدى المرضى الذين يستخدمون هذه الأدوية قد يكون لها دور محتمل.

وتزداد صعوبة تحديد العلاقة بسبب أن مرضى السكري من النوع الثاني لديهم بالفعل احتمالات أعلى للإصابة باعتلال العصب البصري، حتى دون استخدام حقن التخسيس، خاصة مع وجود مشكلات صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم واضطرابات الدورة الدموية.

كما أن بعض الدراسات لم تجد زيادة في خطر الإصابة، إذ أشار تحليل ممول من شركة نوفو نورديسك، ونُشر في المجلة البريطانية لطب العيون، إلى عدم وجود زيادة في حالات NAION لدى مستخدمي أدوية الشركة مقارنة بمن تلقوا علاجًا وهميًا.

حقن التخسيس وفقدان البصر

ما التحذيرات الجديدة بشأن أدوية التخسيس؟

قررت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إضافة تحذيرات جديدة إلى أدوية تنتمي إلى فئة محفزات مستقبلات GLP-1، والتي تعمل من خلال محاكاة تأثير هرمون يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم والشهية.

وتشمل الأدوية التي تناولها التقرير: أوزمبيك Ozempic، ويجوفي Wegovy، ومونجارو Mounjaro، زيبباوند Zepbound. زوز

كما أوصت وكالة تنظيم الأدوية البريطانية المرضى الذين يستخدمون سيماغلوتايد بطلب الرعاية الطبية العاجلة عند ملاحظة أي تغير مفاجئ في الرؤية.

ووفقًا لتقديرات الوكالة البريطانية، تتراوح معدلات الإصابة باعتلال العصب البصري الإقفاري الأمامي غير الشرياني بين 11 و82 حالة لكل 100 ألف شخص مصاب بالسكري من النوع الثاني سنويًا.

حقن التخسيس وفقدان البصر

دعاوى قضائية ضد شركات تصنيع حقن التخسيس

وفي سياق متصل، كشف التقرير عن تحرك أكثر من 100 مريض لاتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة نوفو نورديسك، المنتجة لأوزمبيك، بدعوى عدم تحذير المرضى بشكل كافٍ من المخاطر المحتملة المتعلقة بفقدان البصر.

كما توجد دعاوى قضائية أخرى ضد شركة إيلي ليلي، المصنعة لحقن مونجارو.

وأشار التقرير إلى أن 27 مريضًا في الدنمارك حصلوا على تعويضات تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.1 مليون جنيه إسترليني، بعد إصابتهم باعتلال العصب البصري عقب استخدام أوزمبيك أو ويجوفي، مع تأكيد الشركة أنها لم تكن طرفًا في هذه القضايا، وأن التعويضات لا تثبت أن الأدوية تسببت في الإصابة.

من جانبها، أكدت شركة نوفو نورديسك أنها تتابع التقارير والبيانات الوبائية المتعلقة باعتلال العصب البصري لدى مستخدمي سيماغلوتايد، مشددة على أن العلاقة السببية بين الدواء والحالة لم تثبت حتى الآن، وأن سلامة المرضى تمثل أولوية لديها.

حقن التخسيس وفقدان البصر

متى يجب التوقف عن استخدام حقن التخسيس وطلب المساعدة الطبية؟

وفقًا للتحذيرات التي تناولها التقرير، يجب على مستخدمي أدوية سيماغلوتايد الانتباه إلى أي تغير مفاجئ في الرؤية، وعدم تجاهل ظهور بقع داكنة أو فقدان جزء من مجال الإبصار.

ويجب طلب التقييم الطبي العاجل عند حدوث فقدان مفاجئ للرؤية، وعدم انتظار تحسن الأعراض أو الاكتفاء بإيقاف الدواء من تلقاء النفس، بل التواصل مع الطبيب المعالج لتقييم الحالة وتحديد التصرف المناسب.