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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اقتراح برلماني برغبة لتخصيص 4 خطب سنويا لمواجهة المغالاة في الزواج

اللواء إيهاب خالد فتح الباب
اللواء إيهاب خالد فتح الباب
حسن رضوان

تقدم اللواء إيهاب خالد فتح الباب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بشأن إدراج موضوع تيسير الزواج وتقليل نفقاته ضمن موضوعات الخطب الموحدة على مستوى الجمهورية، بواقع 4 خطب سنويًا على الأقل.

المغالاة في تكاليف الزواج تثقل كاهل الشباب

وأوضح عضو مجلس النواب أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في ظاهرة المغالاة في تكاليف الزواج، سواء فيما يتعلق بالمهور أو قيمة الشبكة أو المقدم والمؤخر، الأمر الذي يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الشباب، ويدفع البعض إلى العزوف عن الزواج أو تأجيله.

وأشار إلى أن استمرار هذه الظاهرة يترتب عليه العديد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية السلبية، التي قد تؤثر على استقرار الأسرة والمجتمع.

مطالب بتوظيف خطب الجمعة لمواجهة الظاهرة

وأكد فتح الباب أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في تشكيل الوعي المجتمعي ونشر الخطاب الديني الوسطي المستنير، بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية التي تحث على التيسير ورفع الحرج، والابتعاد عن المغالاة والتعقيد في أمور الزواج.

وطالب بإدراج قضية تيسير الزواج وتقليل نفقاته ضمن موضوعات الخطب الموحدة، بصورة دورية لا تقل عن 4 خطب سنويًا، بما يسهم في تصحيح المفاهيم المجتمعية المرتبطة بالزواج وتكاليفه.

4 محاور لتوعية المواطنين بتيسير الزواج

وتضمن الاقتراح عددًا من المحاور التي طالب النائب بتناولها خلال الخطب، أبرزها:

الحث على التيسير في الزواج والابتعاد عن المغالاة في المهور والتكاليف.

توضيح الآثار السلبية للمبالغة في نفقات الزواج على الفرد والمجتمع.

ترسيخ القيم الدينية والاجتماعية القائمة على الاعتدال والتكافل.

إبراز النماذج المضيئة من السنة النبوية في تيسير الزواج.

دعم الاستقرار الأسري ومواجهة التحديات المجتمعية

وأكد عضو مجلس النواب أن تفعيل هذا المقترح من شأنه دعم جهود الدولة في مواجهة التحديات المجتمعية، ونشر ثقافة التيسير في الزواج، وتخفيف الأعباء عن الشباب، بما يعزز فرص تكوين الأسر الجديدة ويحافظ على استقرار المجتمع.

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