وزير الطيران: رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات وتعزيز تنافسية الأساطيل الوطنية

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع الطيران المدني المصري، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030، لمواكبة النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لحركة النقل الجوي والخدمات المرتبطة به.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الطيران المدني مع محرري شؤون الطيران المدني، حيث استعرض محاور العمل الرئيسية وأبرز التحديات العالمية والمحلية المرتبطة بالتنامي المستمر في صناعة النقل الجوي، مشيراً إلى أن الوزارة تضع كفاءة التشغيل ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات على رأس أولوياتها للمرحلة المقبلة، ومؤكداً أن قطاع الطيران يواجه تحديات مستمرة تتطلب مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية.

وأوضح الحفني أن استراتيجية الوزارة ترتكز على محاور رئيسية تشمل استكمال مشروعات تطوير المطارات المصرية وزيادة طاقتها الاستيعابية وفقاً للجداول الزمنية المحددة، إلى جانب مواصلة تحديث أسطول شركات الطيران الوطنية، وفي مقدمتها «مصر للطيران» و«إير كايرو»، بما يدعم قدراتهما التشغيلية والتنافسية ويسهم في توسيع شبكة الخطوط الجوية. كما تشمل الخطط تطوير منظومة الملاحة الجوية، ورفع كفاءة إدارة المجال الجوي المصري، ومواصلة تحديث منظومة الأمن والتأمين والسلامة بتطبيق أحدث النظم والتقنيات المعتمدة دولياً.

وأضاف أن الوزارة تركز أيضاً على التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والأنظمة الذكية، وتطوير البنية التكنولوجية وتأمين نظم المعلومات لتيسير إجراءات المسافرين، فضلاً عن استكمال إجراءات مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير عدد من المطارات المصرية بالاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة.

ويأتي ذلك بالتوازي مع دعم الاستدامة البيئية والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة لخفض الانبعاثات، وتطوير منظومة التدريب وتنمية الموارد البشرية لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يحقق نمواً مستداماً للقطاع خلال السنوات المقبلة.