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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"النقل" تكشف مفاجأة في خروج قطار الإسماعيلية عن القضبان.. والوزير يأمر بتفتيش شامل لجميع خطوط الجمهورية

وزارة النقل.. فلنكات القطار
وزارة النقل.. فلنكات القطار

أصدرت وزارة النقل بيانًا بشأن خروج العربة الرابعة من القطار رقم (107/3634) ركاب الإسماعيلية – السويس عن القضبان، بين محطتي نفيشة والضبعية، نتيجة سرقة 8 بلنجات خاصة بربط وتثبيت القضبان، دون وقوع أي إصابات بين الركاب.

وأوضح البيان أن القطار يتكون من 5 عربات «تحيا مصر»، وأن خروج العربة عن القضبان جاء نتيجة سرقة مهمات تثبيت السكة الحديدية، ما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة حركة القطارات.

تعليمات إلى رئيس وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر

و أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تعليمات إلى رئيس وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالإيقاف التام لحركة القطارات على خط الإسماعيلية – السويس، لحين الانتهاء من إجراء فحص شامل ودقيق للسكة على امتداد الخط، والتأكد من سلامة جميع مكوناتها ومهمات تثبيت القضبان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مسير القطارات والحفاظ على أرواح الركاب.

كما وجه وزير النقل بالدفع بكافة فرق هندسة السكة التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، للقيام بأعمال التفتيش الشامل والدقيق على جميع خطوط السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية، والتأكد من سلامة القضبان ومهمات التثبيت، ورصد أي ملاحظات أو مخالفات قد تؤثر على سلامة التشغيل.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز منظومة السلامة والأمان على شبكة السكك الحديدية، وضمان انتظام حركة القطارات وعدم السماح باستئناف التشغيل على خط الإسماعيلية – السويس إلا بعد التأكد الكامل من سلامة السكة وتأمين مسير القطارات.

وزارة النقل خروج العربة الرابعة القطار رقم 1073634 ركاب الإسماعيلية السويس القضبان إجراء فحص شامل ودقيق

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