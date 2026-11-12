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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القصة الكاملة لأزمة عمرو دياب وسعد أسامة.. مليون دولار تعويضًا عن واقعة الصفع

شاب الصفع
شاب الصفع
رامي المهدي

تجددت أزمة الفنان عمرو دياب والشاب سعد أسامة، على خلفية واقعة الصفع التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عادت القضية إلى ساحات المحاكم، مع مطالبة الشاب بإلزام الهضبة بسداد تعويض مالي قدره مليون دولار أمريكي، عن الأضرار المادية والأدبية التي يقول إنها لحقت به جراء الواقعة.

وقررت المحكمة المختصة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من سعد أسامة ضد الفنان عمرو دياب، إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل، للاطلاع، وذلك في إطار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالدعوى.

بداية أزمة عمرو دياب وسعد أسامة

بدأت تفاصيل الأزمة خلال إحدى الحفلات الغنائية التي أحياها الفنان عمرو دياب، عندما انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله الشاب سعد أسامة وهو يحاول التقاط صورة تذكارية مع الهضبة، قبل أن يظهر الفنان في الفيديو وهو يصفعه على وجهه، في مشهد أثار حالة واسعة من الجدل بين رواد مواقع التواصل.

في أعقاب الواقعة، اتجه الشاب سعد أسامة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، وأقام دعوى قضائية ضد الفنان عمرو دياب، طالب خلالها بإلزامه بسداد تعويض مالي قدره مليون دولار أمريكي.


واستندت المطالبة، بحسب ما ورد بصحيفة الدعوى، إلى ما قاله الشاب بشأن تعرضه لأضرار مادية وأدبية نتيجة الواقعة، مطالبًا بتعويضه عن تلك الأضرار أمام القضاء.

وشهدت الدعوى عدة إجراءات أمام المحكمة، إذ سبق أن تقرر تأجيل نظرها إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل، لاتخاذ إجراءات إعلان الفنان عمرو دياب بصحيفة الدعوى، وتمكينه من العلم بها، تمهيدًا لاستكمال نظر القضية.


ومع حلول جلسة اليوم الخميس، قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى مجددًا إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل، للاطلاع، على أن تواصل المحكمة نظر المطالبة بالتعويض وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

عمرو دياب الفنان عمرو دياب اخبار الحوادث

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