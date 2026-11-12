مشادة بين ترامب ونتنياهو.. بيان عاجل من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لكشف الحقيقة

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقريراً أفاد بوقوع "مشادة صاخبة" حادة بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية جرت في عطلة نهاية الأسبوع، دارت حول إمكانية استئناف الضربات العسكرية ضد إيران.

وصرح مكتب نتنياهو لموقع "واينت" (Ynet) واصفاً التقرير بأنه "أخبار كاذبة وهراء محض"، وذلك بعد أن ذكرت مصادر مطلعة على فحوى المكالمة -لم تكشف عن هويتها- أن الاتصال كان متوتراً للغاية، لدرجة أن أحد المصادر وصفه بأنه "مشادة صاخبة جحيمية".

وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى وقوع المكالمة، لكنه شدد على أنها "لم تكن صعبة على الإطلاق"، وفقاً لما أورده موقع "واينت".

ويأتي هذا النفي في أعقاب تقارير تشير إلى أن نتنياهو كان يضغط مراراً على ترامب في الأيام الأخيرة لشن هجوم عسكري جديد ضد إيران، في وقت يتأرجح فيه الرئيس الأمريكي بين التوصل إلى تسوية دبلوماسية للنزاع أو المضي قدماً نحو التصعيد.

وكان ترامب صرح هذا الأسبوع بأن القيام بعمل عسكري جديد ضد إيران ليس ضرورياً في الوقت الراهن، لكنه عاد ليقول اليوم إن الولايات المتحدة "لا تحتاج إلى اتفاق مع طهران".