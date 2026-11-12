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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

محافظ مطروح يستقبل رئيس جامعة الأزهر لبحث سبل التعاون المشترك وافتتاح كلية العلوم للبنين

محافظ مطروح يستقبل رئيس جامعة الأزهر لبحث سبل التعاون المشترك
محافظ مطروح يستقبل رئيس جامعة الأزهر لبحث سبل التعاون المشترك
محمد شحتة

استقبل اللواء محمد سلمان الزملوط، محافظ مطروح، الأستاذ الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، والوفد المرافق له الذي ضم: الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والأستاذ محمد عبد الخالق، الأمين العام للجامعة، والدكتور وليد خليفة، عميد كلية العلوم الأزهرية للبنين بمطروح؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة وجامعة الأزهر، والافتتاح الرسمي لكلية العلوم الأزهرية للبنين بالمحافظة.

ورحب محافظ مطروح برئيس جامعة الأزهر والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بالزيارة، مؤكدًا دعم المحافظة وتقديرها لجهود الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نشر رسالة الإسلام الوسطية لافتًا إلى مكانة التعليم الأزهري لدى أبناء المحافظة، مؤكدًا تقديم كل أشكال الدعم الممكنة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية الأزهرية المقدمة لأبناء المحافظة.

التكامل بين المؤسسات التعليمية والتنفيذية

من جانبه قدم الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، الشكر إلى محافظ مطروح لحسن الاستقبال، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر تنظر إلى تعاونها مع المحافظة باعتباره أنموذجًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية والتنفيذية في خدمة المجتمع، وشريكًا فاعلًا في جهود التنمية، من خلال ما تقدمه من خدمات تعليمية ومجتمعية.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز جسور التواصل مع المحافظة، ودعم مسيرة العمل المشترك بما يخدم أبناء مطروح وحقهم في التعليم الأزهري الجامعي، لافتًا إلى أن افتتاح كلية العلوم الأزهرية للبنين اليوم يمثل جانبًا من جهود الجامعة بالتعاون مع المحافظة وأبناء مطروح في تلبية احتياجات الطلاب والمجتمع المحلي.

وتناول اللقاء تعزيز الوجود الأزهري في محافظة مطروح، وتوفير فرص تعليمية جامعية لأبناء المحافظة، بما يتناسب مع طبيعتها الجغرافية واتساع مساحتها وتباعد تجمعاتها السكانية، ويخفف عن الطلاب والطالبات مشقة الانتقال إلى المحافظات الأخرى لاستكمال تعليمهم الجامعي.

كما بحث الجانبان سبل تطوير منظومة التعليم الأزهري بالمحافظة، وتعظيم الإفادة من المنشآت التعليمية القائمة، بما يدعم التوسع في تقديم الخدمات التعليمية وتحقيق الإفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، إضافة إلى مناقشة مقترح إنشاء مدينة جامعية على مساحة خمسة أفدنة؛ لتوفير سكن مناسب للطلاب والطالبات، في ضوء ما تتحمله الأسر من أعباء نتيجة سفر أبنائها وبناتها للدراسة خارج المحافظة، لا سيما مع التحاق أعداد من طالبات جامعة الأزهر من محافظات سوهاج ودمياط والزقازيق وغيرها بكليات الجامعة بمطروح.

كما ناقش الجانبان التعاون في توفير سكن عائلي دائم لأعضاء هيئة التدريس، بما يشجعهم على الاستقرار والتوطين؛ ليتمكنوا من أداء رسالتهم على أكمل وجه، ويسهم في انتظام العملية التعليمية واستدامة الخدمات الجامعية المقدمة لأبناء المحافظة.

حضر اللقاء لفيف من قيادات محافظة مطروح ومشايخها ورجال الأعمال وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.

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