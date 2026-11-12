بعد العثور على جثمانه في ترعة الإبراهيمية.. مستشفيات جامعة المنيا تنعى الدكتور رتيب

نعى الدكتور أيمن حسانين نائب رئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الدكتور أحمد رتيب بقسم الجراحة العامة بالمستشفى.

كما نعى الدكتور محمد طه عبد الفتاح مدير عام المستشفى، والدكتور ياسر علي نائب مدير عام المستشفى، والدكتور أحمد فتحي كامل نائب مدير عام المستشفى، والدكتور وليد صميدة المدير الإداري للمستشفى.

بخالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الدكتور أحمد محمد رتيب طبيب مقيم بقسم الجراحة العامة ، وشقيقته الدكتورة أسماء محمد رتيب ، طبيب زمالة بقسم الصدر بمستشفى القلب والصدر الجامعي.

سائلين الله العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، بتمكن قرات الإنقاذ النهري من العثور على جثة الطبيب المتغيب ويدعى " أحمد . م . ر " 35 سنة ويعمل طبيبا من أبناء مركز ملوي جنوب المنيا، حيث تم انتشاله من الترعة الإبراهيمية ناحية قرية قلوصنا بمركز سمالوط، بعد غيابه لمدة 3 أيام وجرفه التيار لمسافة 25 كيلو مترا.

على الفور، تم إيداع جثته بمشرحة المستشفى التخصصي وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت بندب مفتش صحة المركز لمناظرة الجثمان.

وكشف الطبيب مفتش صحة المركز، أن الوفاة بسبب اكسفسيا الغرق وعدم وجود أي آثار للضرب أو الخنق ويرتدي ملابس " اليونوفورم " ملابس المستشفى كما يوجد بالبنطلون قطع بسيط.

وبعرض التقرير على جهات التحقيق، قررت إعمال الصفة التشريحية وعرض الجثمان على مصلحة الطب الشرعي وسرعة استعجال تحريات البحث الجنائي حول الواقعة وملابساتها .

