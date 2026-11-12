التفاصيل الكاملة للعثور على جثة الطبيب المتغيب بالقرب من قلوصنا في المنيا

ينشر " صدي البلد " التفاصيل الكاملة للعثور على جثمان الدكتور أحمد . م . ر ، طبيب الجراحة العامة بمستشفى المنيا الجامعي، داخل ترعة الإبراهيمية بالقرب من قرية قلوصنا بمركز سمالوط شمال المنيا، بعد تغيبه لمدة 3 أيام في ظروف غامضة ، وبعد مسافة ما يقرب من 25 كيلو مترا من مدينة المنيا ، حيث جرفته المياه.

وكشف تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، وفقًا للمعاينة الظاهرية، وعدم ظهور أي آثار للضرب أو الخنق على الجثمان، وأن الطبيب كان يرتدي الزي الرسمي الخاص بالمستشفى «اليونيفورم»، مع وجود قطع صغير في البنطلون.

وكان الطبيب قد اختفى عقب خروجه من مستشفى المنيا الجامعي، حيث رصدت كاميرات المراقبة لحظة استقلاله سيارة تاكسي ماركة فيرنا، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح الثلاثاء، وكان يرتدي ملابس العمل «الإسكرب».

ومنذ ذلك التوقيت، انقطع التواصل مع الطبيب، وأُغلق هاتفه المحمول، ولم يعد إلى منزله، ما دفع أسرته وزملاءه إلى إطلاق مناشدات للمساعدة في العثور عليه، ونشر بياناته على نطاق واسع.

وبعد مرور 3 أيام على تغيبه، عُثر على جثمان الطبيب في ترعة الإبراهيمية بالقرب من قرية قلوصنا بمركز سمالوط، وجرى إخطار الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى موقع العثور على الجثمان،

وبدأت جهودها لكشف ظروف وملابسات الواقعة، وفحص خط سير الطبيب وتحديد مرتكبي الجريمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، بتمكن قرات الإنقاذ النهري من العثور على جثة الطبيب المتغيب ويدعي " أحمد . م . ر " 35 سنة ويعمل طبيب من أبناء مركز ملوي جنوب المنيا ، حيث تم انتشاله من الترعة الإبراهيمية ناحية قرية قلوصنا بمركز سمالوط.

على الفور، تم ايداع جثته بمشرحة المستشفي التخصصي وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت بندب مفتش صحة المركز لمناظرة الجثمان.

وكشف الطبيب مفتش صحة المركز، ان الوفاة بسبب اكسفسيا الغرق وعدم وجود اى آثار للضرب او الخنق ويرتدي ملابس "اليونوفورم " ملابس المستشفي كما يوجد بالبنطلون قطع بسيط.

وبعرض التقرير على جهات التحقيق ، قررت إعمال الصفة التشريحية وعرض الجثمان على مصلحة الطب الشرعي وسرعة استعجال تحريات البحث الجنائي حول الواقعه وملابساتها .