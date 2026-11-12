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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يعلن تجديد الاعتماد المبدئي لوحدة طب أسرة «مهدية» تعزيزًا لجودة خدمات الرعاية الصحية

اعتماد الوحدة الصحية
اعتماد الوحدة الصحية
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تجديد الاعتماد المبدئي لوحدة طب أسرة قرية مهدية، من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، برئاسة الدكتور أحمد طه، وذلك ضمن قرارات اللجنة العليا للاعتماد، في خطوة تعكس استمرار جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية، والالتزام بتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن تجديد الاعتماد المبدئي يعكس الالتزام بمعايير الجودة وكفاءة الأداء داخل الوحدة، مشيرًا إلى أهمية وحدات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها خط الاتصال الأول بين المواطن والمنظومة الصحية، لما تقدمه من خدمات وقائية، وكشف مبكر عن الأمراض، ومتابعة للحالات المرضية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها.

وأضاف «كدواني» أن قرارات اللجنة العليا للاعتماد شملت أيضًا منح الاعتماد الكامل لصيدليتين بمحافظة المنيا، لتنضم المنشآت الثلاث إلى قائمة المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد من الهيئة، بما يدعم نشر ثقافة الجودة، وترسيخ معايير سلامة المرضى، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة. 

المنيا محافظ المنيا الوحدة الصحية

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