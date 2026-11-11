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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لخدمة 120 ألف مواطن.. محافظ المنيا: إنشاء محطة معالجة «دير أبو حنس» بتكلفة 600 مليون جنيه

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية دير أبو حنس بمركز ملوي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتكلفة إجمالية تبلغ 600 مليون جنيه، لخدمة 4 قرى تضم نحو 120 ألف مواطن، وذلك للوقوف على مستجدات التنفيذ ومعدلات الإنجاز، ودفع العمل بالمشروع بعد فترة من التعثر.

ووجّه المحافظ بتكثيف العمل وتسريع وتيرة التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المجتمعات العمرانية وإسناد الأعمال إلى 3 شركات لإعادة دفع معدلات الإنجاز، مع استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بتأخر المشروعات الخدمية المرتبطة باحتياجات المواطنين، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

واستمع المحافظ إلى شرح من المهندسة منال حسين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أوضحت خلاله أن المحطة تخدم قرى دير أبو حنس، ونزلة البرشا، ودير البرشا، والشيخ عبادة، بطاقة تصميمية تتراوح بين 15 و20 ألف متر مكعب يوميًا، وتُقام على مساحة 12 فدانًا، وتتضمن تنفيذ خط السيب النهائي بطول 6 كيلومترات. وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية نحو 40%، فيما وصلت توريدات الأعمال الكهروميكانيكية إلى 90%، وبلغ تنفيذ خط السيب النهائي نحو 15%، بينما تجاوزت نسبة الإنجاز الإجمالية 50%، ومن المقرر الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة في مارس 2027.

واشارت المهندسة منال حسين إلى أن المشروع يتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمقاول الرئيسى شركة" قها " للصناعات الكيمياوية ، و بتنفيذ من الشركة المساهمة المصرية للمقاولات " العبد "، و شركة اليكس مارين كونستراكشن، وشركة فاتك فاباج  ، ونور الايمان للمقاولات والهندسة ، و الشركة المنفذة للأعمال المدنية " المؤسسة المصرية للتوريدات الكهروميكانيكية " ، والاستشارى مكتب هيدرو للدراسات الهيدروليجية.

كما تابع المحافظ الموقف الخدمي والتنموي بقرية دير أبو حنس، التي يبلغ عدد سكانها نحو 35 ألف نسمة، وتضم 8 توابع، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات «حياة كريمة» بمختلف مراكز المحافظة، ومراجعة معدلات التنفيذ بصورة دورية، وسرعة التعامل مع أي معوقات، بما يضمن الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحقيق الاستفادة من استثمارات الدولة في تطوير البنية الأساسية وتحسين جودة الحياة بالقرى.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة منال حسين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والمهندس كيرلس عايد، مدير مشروعات مركز ملوي بالهيئة، وإكرام محمود، رئيس مركز ومدينة ملوي، وممثلو الشركات المنفذة.
 

المنيا محافظ المنيا دير ابو حنس ملوى محطة

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