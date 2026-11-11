شريف فتحي يشهد ختام البرنامج التدريبي لتنمية مهارات العاملين بهيئة تنشيط السياحة

شهد اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ختام البرنامج التدريبي الذي نظمته الوزارة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بالجامعة الألمانية بالقاهرة، تحت عنوان «المهارات الأساسية للأعمال والإدارة للقيادات التنفيذية» (Business Suite Essentials for Executives)، بمشاركة 80 من العاملين بالهيئة.

تدريب العاملين في هيئة تنشيط السياحة

وحضر الفعالية الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد طه، رئيس مركز التعليم المستمر بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وعدد من قيادات الهيئة والجامعة.

واستهل الوزير كلمته، خلال الفعالية، بالإشادة بالجهود التي تبذلها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما يتمتع به من تنوع سياحي لا يُضاهى، إلى جانب تاريخه وحضارته العريقة، مشيرًا إلى ما يلمسه من ردود أفعال إيجابية من السائحين وشركاء المهنة الدوليين، من منظمي الرحلات ومسئولي شركات السياحة والطيران، بما يعكس نجاح هذه الجهود، كما وجّه الشكر للعاملين بالهيئة، وحثهم على مواصلة العمل والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية.

كما أكد شريف فتحي أن التدريب وبناء القدرات يمثل استثمارًا حقيقيًا في العنصر البشري، ويُعد أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة العمل والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التعاون مع المؤسسات التدريبية المحلية والدولية لإعداد كوادر مؤهلة تتمتع بالخبرات والمهارات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة واحترافية، مثمناً على التعاون المثمر مع الجامعة الألمانية بالقاهرة في تنمية قدرات العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها، ومتوجهاً بالشكر لرئيس الجامعة ورئيس مركز التعليم المستمر بالجامعة على هذا التعاون.

وأوضح أن البرامج التدريبية يجب ألا تقتصر على تنمية المهارات الفنية والتخصصية المرتبطة بطبيعة عمل كل موظف، وإنما تمتد لتشمل المهارات الشخصية والسلوكية، وفي مقدمتها التواصل الفعّال والعمل الجماعي، إلى جانب إكساب العاملين معارف وخبرات في مجالات الإدارة والقيادة والمالية وغيرها من المجالات التي تسهم في توسيع مداركهم وتعزيز قدراتهم على التعامل مع مختلف متطلبات العمل.

وأضاف أن البرامج التدريبية المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة ستولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المهارات الشخصية والسلوكية، بالتوازي مع المهارات التخصصية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على العمل بكفاءة وإنتاجية، وتعزيز التعاون والتفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل.

وشدد الوزير على أن القيمة الحقيقية للتدريب لا تكمن في الحصول على شهادات تُضاف إلى السيرة الذاتية، وإنما في القدرة على تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة عمليًا، وتوظيفها في تطوير أساليب العمل وتحقيق نتائج ملموسة، مؤكدًا أهمية الاستثمار في الكوادر التي تمتلك الرغبة والاستعداد للتعلم والتطور المستمر، والعمل على صقل إمكاناتها وتعزيز قدراتها بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى حرص الهيئة على أن تجمع البرامج التدريبية التي تنفذها للعاملين بين الجانبين النظري والتطبيقي، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منها، لافتاً إلى أن الهيئة تحرص، في إطار تعاونها مع كبرى المنصات الرقمية وشركات التواصل الاجتماعي العالمية للترويج للمقصد السياحي المصري، على تضمين برامج تدريبية متخصصة للعاملين بها، لاطلاعهم على أحدث الاتجاهات العالمية في مجالي السياحة والسفر، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التسويق والترويج الرقمي.

وأضاف أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار جهود الهيئة لتنمية مواردها البشرية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، من خلال تزويد العاملين بالمهارات الأساسية اللازمة لتحقيق الأداء الفعّال في بيئة العمل، وتعزيز معارفهم في مجالات الإدارة الاستراتيجية والتسويق وإدارة المشروعات، إلى جانب تطوير مهارات الكتابة المهنية وصياغة المراسلات المؤسسية باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضح محمد رمضان، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن البرنامج التدريبي استمر قرابة خمسة أشهر، وتضمن خمسة محاور رئيسية، جرى تنفيذ كل منها من خلال أربع مجموعات، بواقع 20 متدربًا في كل مجموعة، مشيراً إلى أن هذه المحاور شملت تطوير الكفاءات الأساسية والمهارات الشخصية ورفع الكفاءة الوظيفية، وأساسيات الإدارة الاستراتيجية، وأساسيات التسويق لغير المتخصصين، والكتابة المؤسسية الاحترافية، وأساسيات إدارة المشروعات.

وأضاف أن البرنامج شهد تفاعلًا إيجابيًا ومشاركة فعّالة من المتدربين خلال الجلسات التطبيقية وورش العمل، بما أسهم في تطوير مهاراتهم في عدد من المجالات، من بينها التواصل الفعّال والعرض والتقديم واتخاذ القرار، والتحليل الاستراتيجي والتسويق وإدارة المشروعات والوقت، فضلًا عن إعداد التقارير والمراسلات المؤسسية والعروض التقديمية بصورة احترافية.