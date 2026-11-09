وزير السياحة والآثار يتابع مستجدات مشروع إحياء التراث المعماري والروحي لمدينة أبو مينا الأثرية

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع اللواء أركان حرب عصام خضر مستشار مساعد رئيس مجلس الوزراء بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والوفد المرافق له، لمتابعة مستجدات مشروع إعادة إحياء التراث المعماري والروحي لمدينة أبو مينا الأثرية ودير مارمينا بمحافظة الإسكندرية، باستخدام أحدث تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تقديم تجربة ثقافية وسياحية مبتكرة تعكس القيمة التاريخية والحضارية للموقع.

مدينة أبو مينا الأثرية

وشهد الاجتماع استعراض ما تم إنجازه في المشروع، ومناقشة عدد من الأفكار والمقترحات المتعلقة بمحتواه وآليات تنفيذه، بما يضمن تقديمه في صورته النهائية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، ويسهم في إثراء تجربة الزائر وتعزيز سبل التعريف بالموقع، وأهميته التاريخية، والدينية، والروحانية.

ويهدف المشروع إلى إعادة تجسيد الحياة بمدينة أبو مينا ودير مارمينا خلال القرن الخامس الميلادي، من خلال توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة لإعادة تصور معالم المدينة وتفاصيل الحياة اليومية بها، استنادًا إلى مصادر تاريخية وأثرية موثقة. وفي هذا الإطار، تم الاعتماد على مجموعة من الوثائق والمخطوطات التاريخية الأصلية، وما ورد في مؤلفات المؤرخين والمستشرقين من وصف لمعالم المدينة والدير والأنشطة التي كانت تُمارس بهما خلال تلك الحقبة، إلى جانب الصور والخرائط والمخطوطات المحفوظة بالمتحف اليوناني الروماني والمتحف القبطي، وسجلات المجلس الأعلى للآثار، وذلك لإعداد تصور تاريخي دقيق يُستخدم في إعادة تجسيد الموقع بتقنيات الواقع المعزز.

ومن المقرر إتاحة هذه التجربة من خلال صفحة إلكترونية تفاعلية يجري تصميمها وإطلاقها خصيصًا للمشروع، إلى جانب تقديمها بمركز الزوار بالموقع الأثري، بما يتيح للزائر خوض رحلة افتراضية عبر الزمن إلى القرن الخامس الميلادي، يتعرف خلالها على الشكل المعماري للمدينة والدير، وطبيعة الحياة اليومية لسكانها، وملابسهم وأنشطتهم المختلفة، فضلًا عن الطقوس الدينية والعادات والتقاليد السائدة آنذاك.

وخلال الاجتماع، اطلع السيد الوزير على مستجدات المشروع، مؤكدًا أهمية أن تقوم التجربة على سيناريو متكامل وسرد قصصي مؤثر وهادف، يقدم محتوى تاريخيًا ثريًا يحمل رسائل واضحة تعكس القيم والمعاني الحضارية والروحية التي تميزت بها هذه الحقبة المهمة من تاريخ مصر، بما يضمن تقديم تجربة تجمع بين الدقة التاريخية والجاذبية البصرية والتفاعل مع الزائر.

كما وجّه السيد الوزير بضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ المشروع، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن خروجه بالصورة التي تليق بالقيمة التاريخية والدينية للموقع، ويسهم في تعزيز توظيف التكنولوجيا الحديثة في عرض وتفسير التراث الحضاري المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة أبو مينا الأثرية تُعد من أبرز المواقع الأثرية في مصر، وتقع غرب مدينة الإسكندرية، وقد نشأت حول ضريح القديس مارمينا، وأصبحت خلال القرون الأولى للمسيحية أحد أهم مراكز الحج الديني، حيث ضمت مجموعة من الكنائس والمنشآت الدينية والمباني الخدمية التي تعكس مكانتها الدينية والعمرانية خلال تلك الفترة.

وقد أُدرج الموقع على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو عام 1979، قبل إدراجه على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر عام 2001، نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتأثيره على سلامة الآثار. ونجحت الدولة المصرية، من خلال مشروع متكامل لخفض منسوب المياه الجوفية استمر نحو 11 عامًا، في معالجة أحد أبرز التحديات التي كانت تهدد الموقع، مما أسهم في رفعه من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر عام 2025، مع استمراره ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وقد شارك في الاجتماع المهندس عزت صبري العضو المنتدب لشركة درون تيك والمسؤول عن الرفع المساحي وأعمال النمذجة، والدكتور أشرف أحمد محمد المستشار الفني للمشروع، والأستاذ سامي إبراهيم المخرج، والدكتورة هدى العراقي مدير وحدة الواقع الافتراضي والأفلام الوثائقية بمركز معلومات مجلس الوزراء، والأستاذ أمير إسماعيل المسؤول عن تنفيذ أعمال النمذجة ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز.

ومن وزارة السياحة والآثار الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور جمال مصطفي مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، للآثار الإسلامية والقبطية، والأستاذة سوزان مصطفي رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.