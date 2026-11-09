تطورات إيجابية في إصابة محمد السيد لاعب الزمالك.. الأشعة تحسم موقفه من الجراحة

تلقى نادي الزمالك دفعة معنوية قوية بشأن حالة محمد السيد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعدما شهدت تطورات إيجابية خلال الأيام الماضية، قللت من احتمالات خضوعه لجراحة لعلاج إصابته بكسر في مشط القدم.

ويستغل الجهاز الطبي للفريق الأبيض فترة التوقف الدولي الحالية من أجل استكمال البرنامج التأهيلي للاعب، في ظل التحسن الذي أظهرته الفحوص والأشعة الأخيرة، والتي منحت اللاعب أملًا جديدًا في العودة إلى الملاعب.

أشعة محمد السيد تحسم موقفه من الجراحة

كانت إصابة كسر مشط القدم قد أثارت مخاوف داخل الزمالك بشأن موعد عودة محمد السيد، خاصة أن الإصابة جاءت في الموضع نفسه الذي تعرض فيه لكسر قبل نحو عامين، ما زاد من صعوبة التعامل معها وأطال فترة غيابه.

وخضع اللاعب مؤخرًا لفحوص وأشعة جديدة لتقييم تطور حالته وحسم إمكانية التدخل الجراحي، إلا أن النتائج أظهرت تحسنًا كبيرًا، ليقرر الجهاز الطبي مواصلة العلاج التأهيلي دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية.

الزمالك يجهز محمد السيد للعودة تدريجيًا

ويخطط الجهاز الفني والطبي للزمالك لاستغلال فترة التوقف الدولي في تنفيذ برنامج تأهيلي تدريجي، بهدف استعادة اللاعب جاهزيته البدنية قبل السماح له بالعودة إلى التدريبات الجماعية.

ويحرص مسئولو القلعة البيضاء على عدم التعجل في عودة محمد السيد، تفاديًا لتجدد الإصابة، خاصة في ظل تعرضه لكسر سابق في المنطقة نفسها، على أن يتحدد موعد عودته وفقًا لاستجابته للبرنامج التأهيلي وقدرته على تحمل الأحمال التدريبية.

وتمنح هذه التطورات الزمالك أملًا في استعادة أحد عناصر خط الوسط خلال المرحلة المقبلة، بعد فترة طويلة من الغياب عن صفوف الفريق.