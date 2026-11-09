شوبير يثير التساؤلات حول تراجع الزمالك عن ضم مدرب أجنبي.. ويسأل: مين صاحب الفكرة؟

علق الإعلامي أحمد شوبير على تراجع نادي الزمالك عن فكرة الاستعانة بمدرب أجنبي ضمن الجهاز المعاون لمعتمد جمال، متسائلًا عن صاحب المقترح داخل القلعة البيضاء، وموجهًا انتقادات لطريقة إدارة الملف.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية: «مين كان صاحب الفكرة؟ أكيد مجلس إدارة الزمالك، لأ، أكيد المشرف على الكورة، لأ، أصلًا مفيش مشرف على الكورة، أكيد مدير الكرة كابتن عبد الناصر محمد، لأ، أمال مين؟ حسام الزناتي! طب وحسام الزناتي بيشتغل في الزمالك؟ مجرد سؤال».

وأضاف: «بالله عليكوا بقالكم قد إيه بتسمعوا إن حسام هيبقى مدير رياضي؟ قالوا في التوقف الدولي، إحنا بدأنا التوقف خلاص، هل مقصود التوقف الدولي ده ولا اللي بعديه؟ يا جماعة متعملوش كده مع جمهور نادي الزمالك».