هالاند يرد الجميل لمدينته.. هدية تاريخية بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني

قدم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، لفتة مميزة تجاه المدينة التي نشأ فيها، بعدما أهدى المكتبة العامة في برينه نسخة نادرة من كتاب تاريخي يعود إلى أكثر من أربعة قرون، اشتراها بالتعاون مع والده ألفي إنجي هالاند مقابل 1.3 مليون كرونة نرويجية، بما يعادل نحو 100 ألف جنيه إسترليني.

وتعود النسخة إلى عام 1594، وهي من كتاب "هيمسكرينجلا" للمؤرخ سنوري ستورلسون، الذي يعود تأليفه إلى القرن الثالث عشر، ويتناول تاريخ الملوك والملكات والمحاربين والمزارعين خلال عصر الفايكنج.

وتكتسب النسخة قيمة تاريخية استثنائية، باعتبارها النسخة الوحيدة المتبقية من هذا الإصدار، كما سجلت رقمًا قياسيًا باعتبارها أغلى كتاب يُباع في تاريخ النرويج، بعدما أتم هالاند ووالده عملية شرائها في ديسمبر الماضي، قبل اتخاذ قرار بإهدائها إلى مكتبة برينه لتكون متاحة أمام الجمهور.

وقال مهاجم مانشستر سيتي، في تصريحات لوسائل إعلام نرويجية: "أريد أن يظل الكتاب مفتوحًا دائمًا، حتى يتمكن الناس من التعرف على الشخصيات التي تنتمي إلى المكان الذي جئت منه، برينه ويارين".

وأضاف: "كنت محظوظًا بما يكفي لتحقيق حلمي من خلال كرة القدم، وأدرك أن هذه الفرصة لا تتاح للجميع. الكتب تمنح الكثيرين فرصة الحلم بأشياء كبيرة، واكتشاف إمكانيات جديدة، والعثور على طريقهم الخاص".

ورغم اعترافه بأنه لم يكن من أكثر الأشخاص شغفًا بالقراءة، فإن هالاند أبدى اهتمامًا خاصًا بالكتب التي تتناول تاريخ الفايكنج والسفن، وهو ما دفعه للاهتمام باقتناء هذه النسخة النادرة.

هالاند يحفز الأطفال على القراءة

ولم يتمكن النجم النرويجي من حضور مراسم تسليم الكتاب إلى المكتبة، التي شارك فيها والده، لكن المنظمين عرضوا رسالة مصورة له تحدث خلالها عن علاقته بالقراءة، كاشفًا أنه يحرص على قراءة القصص لابنه كل مساء.

كما استغل هالاند المناسبة لتشجيع الأطفال والشباب على الاهتمام بالقراءة، من خلال دعوة الطلاب للمشاركة في مسابقة تستهدف تحفيزهم على مطالعة أكبر عدد ممكن من الكتب خلال شهري نوفمبر ويناير.

ومن المقرر أن يشارك نحو 170 طفلًا من المدارس المنضمة إلى المبادرة في مراسم تسليم النسخة التاريخية، المقررة يوم الاثنين، على أن يقع الاختيار على فصلين دراسيين وفائزين فرديين، للحصول على فرصة حضور مباراة دولية على ملعب أوليفال بالعاصمة أوسلو خلال عطلة عيد الفصح عام 2027.

وعلى الصعيد الرياضي، يستعد هالاند للانضمام إلى منتخب النرويج لخوض مواجهة ويلز، المقرر إقامتها يوم السبت، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.