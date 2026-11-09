الأزهر يطلق حملة جيل النبوة لتعريف الشباب بفضل الصحابة والرد على الشبهات

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حملة توعوية جديدة بعنوان «جيل النبوة.. حملة الرسالة وصناع التاريخ»، بهدف التعريف بمكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلهم في الإسلام، وإبراز دورهم في نصرة الدعوة وحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية ونقلهما إلى الأجيال المتعاقبة، إلى جانب تصحيح المفاهيم المغلوطة والرد على الشبهات المثارة حول سيرتهم ومواقفهم التاريخية.

تأتي الحملة ضمن جهود الأزهر الشريف لتعزيز الوعي الديني لدى النشء والشباب، وترسيخ معرفتهم بحقوق الصحابة رضي الله عنهم وواجب المسلمين تجاههم، من خلال تقديم سيرتهم بأسلوب علمي موثق يجمع بين التأصيل الشرعي السليم والخطاب المعاصر.

وتتناول الحملة مكانة الصحابة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وما ورد في فضائلهم من نصوص شرعية، إلى جانب توضيح مفهوم الصحبة وفضل الجيل الذي تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وما اضطلع به من مسؤولية في تبليغ رسالة الإسلام ونصرتها.

وتستعرض إسهامات الصحابة في حفظ القرآن الكريم ورواية الحديث النبوي وتعليم الناس أمور دينهم ونشر الإسلام في مختلف الأقطار، بما يبرز دورهم المحوري في انتقال الرسالة الإسلامية بين الأجيال وحفظ مصادرها للأمة.

وتركز الحملة على بيان حقوق الصحابة، وفي مقدمتها محبتهم والترضي عنهم ومعرفة فضلهم وحفظ أقدارهم وذكر محاسنهم، مع الالتزام بالإنصاف عند تناول سيرتهم ومواقفهم التاريخية وتوضح المنهج الإسلامي في التعامل مع الأحداث التي وقعت بين الصحابة، وأهمية فهمها في سياقاتها التاريخية، والتثبت من الروايات والأخبار قبل تداولها أو بناء الأحكام عليها، بعيدًا عن الانتقائية والاجتزاء والأحكام المسبقة.

فعاليات حملة جيل النبوة

وتتضمن الفعاليات عرض نماذج من حياة المهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين وأهل بدر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع إبراز ما قدموه من نماذج في الإيمان والعلم والعبادة والتضحية والعدل والرحمة وتحمل المسؤولية، وما تتضمنه سيرتهم من قيم تربوية وإنسانية تستفيد منها الأجيال الجديدة.

وتستهدف الحملة التصدي للشبهات والادعاءات المثارة حول الصحابة ومواقفهم، من خلال عرض الحقائق الشرعية والتاريخية الموثقة، وبيان إسهاماتهم في نقل الدين وحفظ مصادره، إلى جانب ترسيخ المنهج العلمي القائم على التثبت والإنصاف والتمييز بين الروايات الصحيحة والأخبار الواهية.

وتسعى إلى توعية الشباب بمخاطر تداول المعلومات غير الموثقة أو الاعتماد على روايات مجتزأة تُستخدم لتشويه الرموز الإسلامية والتاريخ الإسلامي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثلون جيلًا فريدًا في تاريخ الأمة الإسلامية، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ونصرة رسالته، وحملهم أمانة نقل الدين إلى الأجيال اللاحقة.

وأوضح أن معرفة سيرتهم وجهودهم في خدمة الإسلام ضرورية لفهم تاريخ الأمة ومراحل انتقال رسالتها، مشيرًا إلى أن ترسيخ محبة الصحابة ومعرفة فضلهم لدى النشء والشباب يسهم في بناء وعي ديني سليم، ويقدم لهم نماذج عملية في الإيمان والعلم والأخلاق وتحمل المسؤولية.

وشدد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية على أهمية تقديم سيرة الصحابة بلغة معاصرة تجمع بين سلامة التأصيل الشرعي ووضوح العرض، وتجيب عن تساؤلات الشباب وتتعامل مع الشبهات والمعلومات المتداولة عبر المنصات الرقمية، بما يعزز قدرتهم على التمييز بين الحقائق والمعلومات المغلوطة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات حملة «جيل النبوة.. حملة الرسالة وصناع التاريخ» لمدة أسبوعين، بتنفيذ الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية.

وتشمل الفعاليات تنظيم خطب ودروس وندوات ومحاضرات توعوية في المساجد والمعاهد الأزهرية والمدارس والمؤسسات الحكومية والنوادي ومراكز الشباب وقصور الثقافة، إلى جانب نشر محتوى رقمي عبر المنصات الرسمية للمجمع، يتناول فضائل الصحابة وحقوقهم وجهودهم في حفظ الدين ونقله، وأبرز الشبهات المثارة حول سيرتهم والرد عليها بالأدلة العلمية الموثقة.